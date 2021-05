DualSense Controller – Midnight Black & Cosmic Red vorbestellbar

Die erst gestern angekündigten neuen DualSense Controller-Varianten in Midnight Black und Cosmic Red können ab sofort vorbestellt werden.

Der Controller in Midnight Black setzt auf zwei dezent abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details, die den Eindruck vom Weltall am Nachthimmel repräsentieren. Der Cosmic Red Controller hingegen ist ein markantes Design in Schwarz und Rot, inspiriert von der einzigartigen, leuchtenden Farbkraft der Rottöne des Kosmos.

Die markante Farbgestaltung der neuen DualSense-Controller unterstreicht die innovativen Funktionen wie haptischem Feedback und adaptiven Triggern, mit denen der DualSense-Controller eine signifikante Veränderung gegenüber traditionellen Controllern darstellt.

Vorbestellen könnt ihr die neuen Controller ab sofort bei Otto.de:

Beide neuen Farben sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab dem 18. Juni 2021 erhältlich. In Deutschland und Österreich wird der Controller im Midnight Black-Design für 69,99 € UVP und die Cosmic Red-Variante für 79,99 € UVP angeboten.