DualSense Controller V3: Sony spendiert endlich den Akku, den Spieler fordern – Bericht

Sony-Fans dürfen sich offenbar auf ein längst überfälliges Upgrade freuen. Der DualSense Controller V3 steht wohl kurz vor der Markteinführung. Laut Quellen, die mit den Plänen von PlayStation vertraut sind, soll der neue Controller im November erscheinen, und gleichzeitig die bisherigen Modelle in den Regalen ersetzen.

Was ist neu am DualSense V3?

Der größte Unterschied: der Akku wird austauschbar sein. Bislang mussten Spieler bei schwächelnder Batterieleistung den gesamten Controller laden oder auf ein externes Ladegerät setzen. Mit dem DualSense V3 lässt sich der Akku künftig einfach wechseln, ein Feature, das die Community schon seit Jahren fordert.

Weitere Details zu den Funktionen des V3 sind derzeit spärlich. Es ist unklar, ob Sony zusätzliche Anpassungen an Haptik, Triggern oder dem internen Chip vorgenommen hat. Klar ist aber: Wer den neuen Controller kauft, bekommt mehr Flexibilität beim Spielen, ohne dass der Funktionsumfang des aktuellen DualSense reduziert wird.

DualSense V3 und die PS5 Pro

Zeitgleich gibt es Hinweise auf eine neue Version der PS5 Pro. Angeblich soll das Modell etwa drei Prozent weniger Strom verbrauchen, was auf kleinere Optimierungen im Inneren hindeutet. Ob der DualSense Controller V3 exklusiv mit der neuen Pro-Version gebündelt wird oder einzeln erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten. Sony hält sich hier noch bedeckt.

Für Spieler bedeutet das, wer auf die neue PS5 Pro wartet, könnte direkt vom Bundle profitieren. Alle anderen bekommen zumindest den austauschbaren Akku und damit ein praktisches Upgrade für ihr bestehendes Setup.

Endlich reagiert Sony auf ein häufiges Ärgernis: den fest verbauten Akku. Der DualSense Controller V3 bringt keine Revolution in Sachen Features, aber genau das richtige Upgrade zur richtigen Zeit. Für Spieler, die regelmäßig stundenlang zocken, ist der austauschbare Akku ein echter Gewinn. Wer also Wert auf Komfort legt, sollte den November im Blick behalten.