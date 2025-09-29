Hardware

DualSense Controller V3: Sony spendiert endlich den Akku, den Spieler fordern – Bericht

Sony plant laut Berichten einen neuen DualSense Controller V3 mit austauschbarem Akku und bündelt sie offenbar mit einer aktualisierten PS5 Pro.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Dualsense Controller 1

Sony-Fans dürfen sich offenbar auf ein längst überfälliges Upgrade freuen. Der DualSense Controller V3 steht wohl kurz vor der Markteinführung. Laut Quellen, die mit den Plänen von PlayStation vertraut sind, soll der neue Controller im November erscheinen, und gleichzeitig die bisherigen Modelle in den Regalen ersetzen.

Was ist neu am DualSense V3?

Der größte Unterschied: der Akku wird austauschbar sein. Bislang mussten Spieler bei schwächelnder Batterieleistung den gesamten Controller laden oder auf ein externes Ladegerät setzen. Mit dem DualSense V3 lässt sich der Akku künftig einfach wechseln, ein Feature, das die Community schon seit Jahren fordert.

Weitere Details zu den Funktionen des V3 sind derzeit spärlich. Es ist unklar, ob Sony zusätzliche Anpassungen an Haptik, Triggern oder dem internen Chip vorgenommen hat. Klar ist aber: Wer den neuen Controller kauft, bekommt mehr Flexibilität beim Spielen, ohne dass der Funktionsumfang des aktuellen DualSense reduziert wird.

DualSense V3 und die PS5 Pro

Zeitgleich gibt es Hinweise auf eine neue Version der PS5 Pro. Angeblich soll das Modell etwa drei Prozent weniger Strom verbrauchen, was auf kleinere Optimierungen im Inneren hindeutet. Ob der DualSense Controller V3 exklusiv mit der neuen Pro-Version gebündelt wird oder einzeln erhältlich sein wird, bleibt abzuwarten. Sony hält sich hier noch bedeckt.

Für Spieler bedeutet das, wer auf die neue PS5 Pro wartet, könnte direkt vom Bundle profitieren. Alle anderen bekommen zumindest den austauschbaren Akku und damit ein praktisches Upgrade für ihr bestehendes Setup.

Endlich reagiert Sony auf ein häufiges Ärgernis: den fest verbauten Akku. Der DualSense Controller V3 bringt keine Revolution in Sachen Features, aber genau das richtige Upgrade zur richtigen Zeit. Für Spieler, die regelmäßig stundenlang zocken, ist der austauschbare Akku ein echter Gewinn. Wer also Wert auf Komfort legt, sollte den November im Blick behalten.

Stephan Ranzinger
4 Stunden zuvor

TMR Sticks ?

0
Antworten
Marco Gepunkt
4 Stunden zuvor

Kommt wahrscheinlich nur im Pro Bundle.
Wir sind ja hier bei $ony – wo man bei einem defekt ausserhalb der Garantie, das komplette VR2 entsorgen kann.

0
Antworten
insane85
4 Stunden zuvor

In meinen Augen nicht notwendig und noch nie gewünscht, zumindest von meiner Seite. Sollte mein Controller leer werden Wechsel ich einfach den Controller und stecke den leeren wieder an die Dockingstation.

So wie es bei der XBox war oder ist, finde ich das total nervig die Batterien hinten rauszufummeln und neue reinzumachen. Muss aber auch gestehen, ich hatte keine Dockingstation für die XBox Controller.

1
Antworten
kackboon245
1 Stunde zuvor
Reply to  insane85

Dein Name ist Programm. Hast du schwere Arthritis, dass du zwei Handgriffe nicht ausführen kannst? Zwei Controller und Ladestationen haben, aber dann wegen total einfach und praktisch wechselbaren Batterien motzen? Sonst alles gut? Lol
Wenn der Xbox Controller leer ist, kommen da einfach wieder zwei aufgeladene 2500MHa Batterien rein. Das kostet immer noch deutlich weniger als einen zweiten dualsense Controller+Ladestation zu holen.

0
Antworten
Crydog
5 Stunden zuvor

Na endlich bin gespannt wie das umgesetzt wird. Hoffentlich mit mindesten 2600mAh akku

0
Antworten
Kafka
5 Stunden zuvor

Also ich weiß nicht ob einige Modelle tatsächlich einen festen verbauten Akku hatten, aber ich konnte meinen problemlos wechseln, da war nichts fest verbaut. Hab den Release Controller

2
Antworten
Crydog
5 Stunden zuvor
Reply to  Kafka

Sache der Definition. Du meinst es war nicht fest verlötet während playfront von fest verbaut redet,man meint damit das der Akku nicht leicht zugänglich ist

0
Antworten
