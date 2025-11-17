DualSense Edge: Zum Black Friday wird ein neuer Tiefstpreis erwartet

Wenn Sony eine Woche vor dem Black-Friday-Start schon seine Preisstrategie durchsickern lässt, dann weiß man: Das wird ein wichtiger Shopping-Block. PS5-Konsolen werden teils bis zu 150 € günstiger werden, das PS VR2 wohl um die 100 €.

Interessant wird es aber bei einem Zubehör, das selten unter die Schmerzgrenze fällt, dem DualSense Edge. Sonys Pro-Controller ist hochwertig, aber teuer, und genau deshalb lohnt sich ein genauer Blick darauf, was im November realistisch möglich ist.

DualSense Edge: Mindestens 30 € weniger

Sony dürfte sich in diesem Jahr am bekannten Rabattmuster orientieren. Standard-DualSense-Modelle mit 20 € Preisnachlass, die DualSense Edge mit rund 30 €. Offiziell läge der Pro-Controller damit bei 189,99 € statt 219,99 €. Für Sonys Verhältnisse ist das solide, aber eben nicht spektakulär. Gerade bei einem Premium-Produkt wirkt ein 30-Euro-Preisfall eher wie Pflichtprogramm als wie ein „Deal“.

Wirklich spannend wird es deshalb nicht beim Hersteller, sondern bei den Händlern. Schon im letzten Black Friday sind mehrere große Shops unter die offiziellen Aktionspreise gegangen. Und die Chancen stehen gut, dass der DualSense Edge dieses Jahr erstmals Richtung 180 € oder sogar darunter fällt. Das gilt insbesondere für PlayStation Plus-User, die sich bei PlayStation Direct über weitere 5% als neuen Perk freuen können.

DualSense unter 50 €? Händler könnten Sony überbieten

Bei den normalen DualSense-Controllern wird der Unterschied noch deutlicher. Offiziell sollen sie bei 54,99 € landen. Klingt okay, ist aber exakt der Wert vom Vorjahr. Händler können das besser, und sie werden es auch tun. Unter 50 € ist absolut realistisch.

Auch hier gilt: PlayStation Plus Mitglieder erhalten 5 % Extra-Rabatt im PlayStation Direct Store. Das lässt sich mit den Black-Friday-Angeboten kombinieren. Wer ohnehin PlayStation Plus hat, spart also automatisch noch ein paar Euro.

Der DualSense Controller wird günstig, der DualSense Edge wird so günstig wie nie zuvor. Es lohnt sich dieses Jahr, nicht sofort beim ersten großen Banner zuzugreifen. Händler-Rabatte, PS-Plus-Extras und lokale Aktionen könnten die Preise in mehreren EU-Märkten spürbar weiter drücken.