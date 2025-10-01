DualSense V3: Austauschbarer Akku als Gesetzes-Coup, nicht als Mehrwert

Sony plant offenbar den DualSense V3 – der Controller für die PlayStation 5 soll laut Berichten im November erscheinen und die bisherigen Modelle ersetzen. Das absolute Highlight: der Akku ist dann austauschbar. Auf den ersten Blick ein nettes Feature, doch der Kontext macht die Motivation dahinter deutlicher.

Austauschbarer Akku: Pflicht statt Kür

Ab dem 18. Februar 2027 tritt in der EU die neue Batterieverordnung in Kraft. Sie schreibt vor, dass tragbare Akkus in Geräten durch Endnutzer entfernt und ersetzt werden können, sofern keine Ausnahme vorliegt. Der DualSense Controller V3 ist also in erster Linie ein Schritt, der Sony hilft, sich rechtzeitig auf diese Regulierung einzustellen, weniger ein Geschenk an die Spieler. Praktisch? Ja. Revolutionär? Eher nicht.

Während Sony den Akku austauschbar macht, bleiben andere echte Probleme ungelöst. Hall-Effekt-Sticks, die Drift-Probleme minimieren, sind weiterhin nicht implementiert. Auch langlebigere Haptik-Motoren, die die Finesse der DualSense-Haptik länger erhalten würden, wurden bereits eingespart. Für Spieler, die auf Komfort und Präzision setzen, wäre das ein klarer Mehrwert gewesen. Stattdessen liefert Sony ein Feature, das primär aus regulatorischen Gründen Sinn ergibt.

Im Idealfall geben Sticks, Haptik und Akku gleichzeitig den Geist auf, dann hat Sony zwar die EU-Verordnung erfüllt, der Controller landet aber trotzdem im Müll.

Für User durchaus praktisch

Fairerweise muss man sagen: Ein austauschbarer Akku steht tatsächlich bei einigen auf den Wunschlisten. Wer seinen DualSense intensiv nutzt, kennt das Problem – nach zwei, drei Jahren lässt die Akkuleistung spürbar nach. Statt stundenlang kabellos zu spielen, hängt der Controller plötzlich dauerhaft am USB-Kabel oder muss alle paar Stunden aufgeladen werden.

Bisher blieben nur zwei Optionen: entweder selbst zum „Lötkolben“ greifen (Garantie adé) oder einen neuen Controller für 70-80 Euro kaufen. Ein Akkuwechsel für 15-20 Euro wäre da deutlich attraktiver und nachhaltiger. Insofern ist das Feature durchaus ein Gewinn – nur eben keiner, für den Sony besondere Lorbeeren verdient, wenn es ohnehin gesetzlich vorgeschrieben wird.

Touchpad-Potenzial ungenutzt

Ein weiteres Ärgernis: das Touchpad. Technisch vorhanden, in Spielen jedoch selten sinnvoll eingebunden. Eine intensivere Nutzung durch Entwickler hätte echten Mehrwert gebracht, die austauschbare Batterie bleibt eher das Sahnehäubchen. Marketing-Statements feiern es als „großes Upgrade“, während Spieler fragen: „Und der Rest?“

Für die Branche ist das eine logische Bewegung: Sony zeigt, dass regulatorische Anpassungen nicht abgewartet werden müssen. Für Spieler bleibt es ein gemischtes Signal. Wer auf langlebige Controller und innovative Features hofft, muss sich noch gedulden. Der DualSense Controller V3 scheint solide, kein Quantensprung. Langfristig sollten aber echte Hardware-Verbesserungen kommen – Hall-Sticks, Haptik-Optimierungen und eine sinnvoll genutzte Touchpad-Funktion würden den Controller wirklich aufwerten.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.