DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition: Jetzt vorbestellen

Es gibt Controller, die einfach nur funktional sind – und dann gibt es den DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition. Dieses außergewöhnliche Stück Technik ist mehr als nur ein Zubehörteil; es ist ein Liebesbrief an eines der erfolgreichsten und emotional intensivsten Franchises der Videospielgeschichte. Wer das Gefühl der Spannung und der dramatischen Wendungen von The Last of Us auch in den Händen spüren möchte, für den ist dieser Controller ein absolutes Muss und kann ab sofort vorbestell werden.

Ein Design, das die Geschichte lebt

Schon das Design des Controllers verrät, dass hier keine gewöhnliche Sonderedition vorliegt. In enger Zusammenarbeit mit Naughty Dog, den kreativen Köpfen hinter The Last of Us, wurde ein Controller erschaffen, der die ikonischen Symbole der Reihe auf elegante Weise integriert. Die schwarzen Trophäensymbole, darunter das Glühwürmchen-Logo, die Motte und der Wolf, spiegeln die Reise der Hauptfiguren Joel, Ellie und Abby wider. Es ist ein tiefgehendes, visuelles Eintauchen in das Universum, das Fans der Reihe sofort erkennen und schätzen werden.

Neil Druckmann, Kreativchef bei Naughty Dog, und Grafikdesignerin Megan Mehran erläutern: „Wir wollten ein Design erschaffen, das sowohl für Fans als auch für unser Team von Bedeutung ist. Jedes Symbol erzählt eine Geschichte, die Fans sofort nachvollziehen können.“ Dieser Controller ist also nicht nur ein praktisches Werkzeug, sondern auch ein Kunstwerk, das eine besondere Verbindung zur Spielwelt herstellt.

Vorbestellungen starten: Ein exklusives Angebot

Wer sich diesen einzigartigen Controller nicht entgehen lassen will, muss schnell sein. Die Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar. Der Preis von 84,99 Euro mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, doch für Sammler und Fans der Reihe ist dies ein absolutes Schnäppchen für ein so limitiertes Stück Gaming-Geschichte.

Playstation DualSense® Wireless-Controller – The Last of Us™ Limited Edition Vom ikonischen Glühwürmchen-Graffiti aus The Last of Us Part I bis zu Motte und Wolf, die die Dualität von Ellie und Abby in The Last of Us Part II repräsentieren, kannst du die Spielereihe mit diesem Controller gebührend würdigen. 84,99 EUR See It

Die Markteinführung ist für den 10. April 2025 angesetzt – genau zur Veröffentlichung von The Last of Us Part II Remastered auf dem PC und dem Start der zweiten Staffel der beliebten HBO-Serie am 13. April 2025. Perfektes Timing für alle, die die Welt von The Last of Us erneut erleben oder endlich in die packende Geschichte eintauchen wollen.

Fans in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, den Niederlanden und weiteren ausgewählten Ländern können sich diesen einzigartigen Controller sichern. Doch Vorsicht: Die Stückzahlen sind begrenzt, und wer zu lange zögert, könnte das begehrte Sammlerstück verpassen.

Der DualSense Wireless-Controller – The Last of Us Limited Edition ist ein absolutes Highlight für jedes Fan-Herz. Mit seinem einzigartigen Design, das tief in der Geschichte der Reihe verwurzelt ist, und seiner limitierten Verfügbarkeit wird er sicherlich zu einem begehrten Sammlerstück. Wer das Universum von The Last of Us liebt, sollte sich diesen Controller unbedingt sichern – aber beeilt euch, bevor er ausverkauft ist!