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Düsterer Kyoto-Trip – Eindrücke zu Onimusha: Way of the Sword entstellt Wünsche

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Capcom zeigt den „Severing Fates“-Trailer zu Onimusha: Way of the Sword. Alle Infos zu den Schauplätzen in Kyoto und der Gratis-Demo.

Onimusha Way Of The Swords

Capcom schickt mit „Onimusha: Way of the Sword“ Miyamoto Musashi an echte Schauplätze Japans, wo eine finstere Macht das Schicksal der Pilger verdreht. Die Gratis-Demo steht ab sofort zum Download bereit.

Capcom hat mit „Severing Fates“ neues Material zu Onimusha: Way of the Sword nachgelegt. Der Schauplatz diesmal: der reale Yasui-Konpiragu-Schrein in Kyoto. Eigentlich ein Ort, um schlechte Verbindungen zu trennen. Im Spiel verzehrt eine Dämonenbrut die Hoffnung der Menschen.

Das gezeigte Gameplay setzt auf die gewohnte Härte. Musashi nutzt den bekannten Oni-Handschuh, schnetzelt sich durch verdrehte Kreaturen und muss ein kleines Mädchen vor ihrem Schicksal bewahren. Die Dialoge machen klar: Die Monster nähren sich direkt an den gebeteten Wünschen der Pilger. Düster. Brutal. Genau das, was die Reihe braucht.

Tradition trifft echtes Handwerk

Die Umgebungen basieren auf realen historischen Orten. Das bringt spürbar Atmosphäre. Keine generischen Fantasy-Schlösser, sondern echte Japan-Kultur mit einem massiven Schlag Dämonen-Schmutz. Die Kämpfe wirken wuchtig. Wenn Musashi seine Kräfte bündelt, spürt man das Gewicht der Klinge. Passt.

Wer nicht bis September warten will, kann direkt loslegen. Capcom hat bereits eine Demo für PS5, Xbox Series und PC veröffentlicht. Ein cleverer Zug. Nur Switch-2-Spieler schauen beim Testlauf vorerst in die Röhre.

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Das sieht verdammt gut aus. Die Mischung aus realen Schauplätzen und klassischem Onimusha-Gore sitzt. Dass Capcom direkt eine Demo liefert, zeigt Selbstbewusstsein. Das Vertrauen in das Kampfsystem scheint groß zu sein. Zu Recht.

Packt euch die düstere Atmosphäre des Schreins oder lässt euch das historische Setting eher kalt? Habt ihr die Demo schon angezockt?

Gta Pre Order Release
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Crydog
7. August 2026 10:23

Geil jetzt schon mehr Abwechslung was gameplay betrifft als anderen japan setting spiele

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