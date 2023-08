Düsteres Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin angekündigt

Der heutige THQ Nordic Showcase enthüllte neben South Park: Snow Day ein weiteres Spiel zu einem Kult-Franchise – Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. Der Titel wurde ebenfalls für PS5, Xbox Series X|S und den PC bestätigt.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin ist die offizielle Videogame-Adaption zu einem der erfolgreichsten Comics. Die Entwicklung könnte allerdings noch am Anfang stehen, da es bislang nur einen recht nichtssagenden Teaser und ein paar spärliche Infos zum Spiel gibt.

Darin heißt es: Who is the Last Ronin? In einem zukünftigen, vom Krieg verwüsteten New York City begibt sich ein einsamer, überlebender Turtle auf eine scheinbar hoffnungslose Mission, um Gerechtigkeit für die Familie zu suchen, die er verloren hat.

Düstere Version der Ninja Turtles

Von den Köpfen der Macher der Teenage Mutant Ninja Turtles und basierend auf dem meistverkauften Comic-Event von Eastman, Waltz, Bishop, Delgado und den Escorza Brothers: die offizielle Videospieladaption von Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin.

Entwickelt wird das Spiel hier in Deutschland von Black Forest Games, die vor allem für die Destroy All Humans!-Serie bekannt sind. Die Vorlage, der Comic, erschien 2020 als Miniserie und wurde zu einem unerwarteten Erfolg. Die Story spielt in der Zukunft und ist eine düsterere Version des Franchise, in dem alle Turtles bis auf einen vom Foot Clan getötet wurden, mit dem einzigen Überlebenden auf einer Rachemission, um den Enkel von Shredder zu töten.

Erstmals wurde das Spiel in diesem März erwähnt, wo man sogar einige Vergleiche mit God of War zog. Paramount Global’s Senior Vice President for Games and Emerging Media, Doug Rosen, sagte damals:

„In einem Interview letzte Woche verglich Rosen das kommende Third-Person-Action-Rollenspiel mit den jüngsten God of War-Titeln von Sony und sagte, es werde authentisch zur Geschichte des The Last Ronin-Bogens sein, der in einer Zukunft spielt, und in der nur Eine der Schildkröten überlebt hat.“ Polygon

Wann Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Anbei der Debüt Teaser.