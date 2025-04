Dune: Awakening bringt die Kult-Soundtracks von Dune und Dune II zurück

Es gibt Spiele-Soundtracks, die einfach unvergessen bleiben. Wer sich in den frühen 90ern auf den Wüstenplaneten Arrakis begab, erinnert sich vielleicht an die atmosphärischen Klänge von Dune und Dune II: Battle for Arrakis. Jetzt kehren diese ikonischen Soundtracks in Dune: Awakening zurück – und das auf eine besonders stimmungsvolle Weise.

Ein Radio, drei Kanäle, endlose Nostalgie

Funcoms kommendes MMO Dune: Awakening verfügt über ein spielinternes Radio mit drei verschiedenen Kanälen, das nicht nur für Immersion sorgt, sondern auch eine Hommage an die musikalischen Wurzeln der Spielreihe ist. Darüber können Spieler die ikonischen Soundtracks aus Dune und Dune II von 1992 hören, neu präsentiert in einem einzigartigen audiovisuellen Konzept.

Der Soundtrack zu Dune II: Battle for Arrakis wurde von Frank Klepacki komponiert, während Philippe Ulrich und der 2025 verstorbene Stéphane Picq mit Dune: Spice Opera ein musikalisches Erbe schufen, das nun neu gemastert wurde.

Chief Creative Officer Joel Bylos betont die Bedeutung dieser Musik für das Projekt: „Dune hat ein Vermächtnis in Büchern und Filmen hinterlassen – aber auch in Videospielen. Die Soundtracks von Dune und Dune II gehörten zu den großartigsten der 90er Jahre, und es ist eine große Ehre, sie mit einer neuen Generation von Spielern zu teilen.“

Mehr als nur Musik: Propaganda, Sandstürme und Radiotheater

Das Communinet, das zentrale Kommunikationsnetzwerk in Dune: Awakening, bietet neben der Musik weitere Hörangebote. Drei Sender stehen zur Auswahl:

Atreides- und Harkonnen-Kanäle : Hier läuft politische Propaganda, Berichte aus den Arenakämpfen und Motivationsreden, die dem jeweiligen Haus zu mehr Macht verhelfen sollen.

: Hier läuft politische Propaganda, Berichte aus den Arenakämpfen und Motivationsreden, die dem jeweiligen Haus zu mehr Macht verhelfen sollen. Harvester Radio: Der Kanal für die einfachen Arbeiter und Spice-Sammler. Neben Werbung und Überlebenstipps gibt es hier Unterhaltung wie Episoden eines exklusiven Radiotheaters.

Wer sich also gerade in der endlosen Wüste von Arrakis verliert, kann sich entscheiden: Politik, Überlebenstipps oder doch lieber die klassischen Klänge der goldenen RTS-Zeit? Dune: Awakening macht es möglich und verbindet Nostalgie mit einem frischen Spielerlebnis.