Dune: Awakening Deep Dive: Endlich Singleplayer für die Wüstenplaneten-Survival

Funcom bringt „Dune: Awakening“ am 22. September auf die PlayStation 5 und PS5 Pro. Der neueste Deep Dive zeigt, dass der einjährige PC-Vorlauf der Konsolenversion ein riesiges Upgrade und waschechten Singleplayer-Modus ohne Online-Zwang beschert.

Wer keine Lust auf nervige Mitspieler oder permanenten PvP-Druck hat, bekommt nun seine eigene, private Welt auf Arrakis. Der Deep Dive macht klar, dass Solisten die volle Kontrolle behalten. Schwierigkeitsgrad, Überlebensparameter, Dropraten bei Tod – alles lässt sich über Schieberegler bis ins kleinste Detail anpassen. Sogar mitten im laufenden Spiel. Das ist genau die Flexibilität, die ein modernes Survival-RPG braucht.

Schluss mit dem künstlichen Grind

Die wichtigste Nachricht für Langzeit-Überlebende betrifft die Wirtschaft des Spiels. Die verhassten Basen-Steuern und komplexen Upkeep-Systeme fliegen komplett raus. Wer mal ein paar Tage offline ist, verliert nicht gleich sein ganzes Hab und Gut. Auf den offiziellen Servern ist PvE ab sofort der Standard. Das Endgame wird stattdessen über dreizehn neue, wiederholbare Missionen in der tiefen Wüste und Landsraad-Aufträge gestreckt. Funcom verlagert den Fokus weg vom reinen Grind hin zu echtem Content. Ein cleverer Schachzug.

Konsolenspieler steigen direkt mit der ultimativen Fassung ein. Fünfzehn PC-Updates und vier DLCs sind ab Tag eins auf der PS5 integriert. Dazu liefert das September-Update den Abschluss der ersten großen Story-Kampagne, dem sogenannten „Book 1: Awakening“. Wer also wegen der Story kommt, kriegt direkt ein rundes Paket geliefert.

Taugt die Kehrtwende?

Funcom liefert mit diesem Deep Dive eine echte Überraschung ab. Die Abkehr vom starren MMO hin zu maximaler spielerischer Freiheit rettet das Spiel vor dem sicheren Grind-Tod. Wenn das überarbeitete Endgame ohne Steuern zündet und die Story-Missionen atmosphärisch überzeugen, wird der September ein Fest für Dune-Fans.

Skepsis bleibt nur bei der Langzeitmotivation der neuen Missionen. Das Fundament steht aber bombenfest. Eben ein echtes Survival-Spiel für Jedermann.