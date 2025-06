Dune: Awakening – „Schlechte“ Nachrichten für die PS5-Version

Die PC-Version ist da, aber Konsolenspieler müssen sich gedulden: Dune: Awakening wird laut Entwickler Funcom nicht vor 2026 auf PlayStation und Xbox erscheinen.

Der Survival-MMO-Ableger des Sci-Fi-Klassikers ist wie geplant am 10. Juni 2025 für den PC erschienen. Eigentlich hatte man gehofft, dass die Konsolenversion nur wenige Monate später folgen könnte. Diese Hoffnung ist nun offiziell vom Tisch. In einer Pressemitteilung spricht Funcom lediglich davon, dass Dune: Awakening „irgendwann 2026“ auf Konsole veröffentlicht wird. Konkreter wurde das Studio bislang nicht.

Auch zu den Gründen äußerte sich Funcom nicht. Denkbar ist ein technischer Mehraufwand bei der Portierung – Dune: Awakening setzt auf eine große, offene Welt mit komplexen Serverstrukturen. Offizielle Angaben dazu fehlen jedoch. Für Konsolenspieler bleibt also vorerst nur Abwarten.

Season Pass gestartet, kein Monetarisierungsdruck

Zeitgleich mit dem PC-Launch ist auch der Season Pass von Dune: Awakening live gegangen. Zum Auftakt gibt’s das DLC-Paket „Wildlife of Arrakis“, das vier Ingame-Statuen einführt: Sandwurm, Chiroptera, Kulon und Muad’Dib – jeweils als Hommage an die widerstandsfähigsten Kreaturen des Wüstenplaneten.

Für das kommende Jahr sind drei weitere DLCs geplant: Ende 2025, Anfang 2026 und im zweiten Quartal 2026. Zwischen diesen sollen laut Funcom kostenlose Updates mit neuen Inhalten, Features und Verbesserungen erscheinen. Dune: Awakening bleibt damit auch in Zukunft frei von Abo-Gebühren und Mikrotransaktionen – ein Modell, das im Genre längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Wer auf Konsole spielt, muss sich in Sachen Dune: Awakening also bis mindestens 2026 gedulden – ohne klare Zeitangabe. Ob das Spiel dann reibungslos umgesetzt ist oder mit Verspätung Probleme mitbringt, bleibt abzuwarten. Immerhin: Auf der PC-Seite läuft der Support planmäßig an.

Was meint ihr – sollte Funcom transparenter kommunizieren oder reicht euch diese Info? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.