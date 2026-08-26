Dune: Awakening stürmt die PlayStation 5 – 60 FPS, Cross-Play & Filmic DLC im September

Dune: Awakening landet am 22. September 2026 auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und startet direkt im Xbox Game Pass. Besucher der gamescom testen die Konsolenfassung in dieser Woche erstmals vor Ort. Ein neues, auf der PS5 Pro aufgezeichnetes Gameplay-Video liefert zeitgleich tiefere Einblicke in Performance, Story und Spielmechaniken.

Technik-Check auf der Konsole

Konsolenspieler müssen bei der Performance keine Kompromisse eingehen. Funcom liefert auf der regulären PlayStation 5 einen Performance-Modus mit dynamischer 4K-Auflösung und flüssigen 60 FPS. Die PS5 Pro hält die 60 FPS im Performance-Modus ohne Abstriche. Wer maximale Grafikdetails bevorzugt, schaltet auf beiden Konsolen in den Qualitätsmodus bei 30 FPS und hochskaliertem 4K.

Das gezeigte Material überzeugt durch Stabilität. Nach dem Konsolen-Launch folgt zudem Cross-Play zwischen PC und Konsolen. Ein konkretes Datum dafür steht allerdings noch aus.

Einzelgänger bekommen ihren Modus

Die Konsolenversion bringt den von vielen Spielern geforderten Singleplayer-Modus mit. Ihr könnt das Abenteuer auf Arrakis vollkommen allein bestreiten und den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen. Ressourcen-Ausbeute, Gegner-Gesundheit oder Sandstürme lassen sich nach eigenen Wünschen skalieren oder komplett deaktivieren.

Das ist stark. Freiheit schlägt Zwang.

Die Story führt euch in eine alternative Timeline der Wüstenwelt. Ihr trefft auf bekannte Figuren wie Feyd-Rautha oder Herzog Leto und schließt euch den Atreides oder Harkonnen an. Spezialisierungen wie die Fertigkeiten der Bene Gesserit, Schwertmeister oder Mentaten ergänzen das Kampfsystem rund um Nah- und Fernkampf.

Kino-Outfits zum Launch

Zeitgleich mit dem Konsolen-Release erscheint am 22. September der DLC „Filmic Archive“ für alle Plattformen. Das Paket bringt optische Inhalte aus den Denis-Villeneuve-Filmen ins Spiel, darunter Paul Atreides’ Rüstung „Aegis of the Unwalked Path“ und den „Caladan Stormcloak“. Ergänzt wird der DLC durch ein 73-teiliges Bau-Set im Stil der Sardaukar.

Funcom macht bei der Konsolen-Portierung Hausaufgaben. Die technische Performance auf der PS5 wirkt solide, und die Option, Sandstürme oder Grind im Einzelspieler nach eigenen Vorlieben einzustellen, nimmt dem Survival-Genre die Frustmomente. Wer die PC-Version verpasst hat, bekommt im September ein rundes Paket geliefert.

Reizt euch der Survival-Trip nach Arrakis eher als entspanntes Solo-Abenteuer mit anpassbarem Schwierigkeitsgrad oder wollt ihr euch im PvP der tiefen Wüste mit anderen messen?