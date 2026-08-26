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Dune: Awakening stürmt die PlayStation 5 – 60 FPS, Cross-Play & Filmic DLC im September

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Dune: Awakening erscheint am 22. September 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Alle Infos zu 60 FPS auf PS5 Pro, Einzelspielermodus und dem Filmic DLC.

Dune Awakening

Dune: Awakening landet am 22. September 2026 auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S und startet direkt im Xbox Game Pass. Besucher der gamescom testen die Konsolenfassung in dieser Woche erstmals vor Ort. Ein neues, auf der PS5 Pro aufgezeichnetes Gameplay-Video liefert zeitgleich tiefere Einblicke in Performance, Story und Spielmechaniken.

Technik-Check auf der Konsole

Konsolenspieler müssen bei der Performance keine Kompromisse eingehen. Funcom liefert auf der regulären PlayStation 5 einen Performance-Modus mit dynamischer 4K-Auflösung und flüssigen 60 FPS. Die PS5 Pro hält die 60 FPS im Performance-Modus ohne Abstriche. Wer maximale Grafikdetails bevorzugt, schaltet auf beiden Konsolen in den Qualitätsmodus bei 30 FPS und hochskaliertem 4K.

Das gezeigte Material überzeugt durch Stabilität. Nach dem Konsolen-Launch folgt zudem Cross-Play zwischen PC und Konsolen. Ein konkretes Datum dafür steht allerdings noch aus.

Einzelgänger bekommen ihren Modus

Die Konsolenversion bringt den von vielen Spielern geforderten Singleplayer-Modus mit. Ihr könnt das Abenteuer auf Arrakis vollkommen allein bestreiten und den Schwierigkeitsgrad individuell anpassen. Ressourcen-Ausbeute, Gegner-Gesundheit oder Sandstürme lassen sich nach eigenen Wünschen skalieren oder komplett deaktivieren.

Das ist stark. Freiheit schlägt Zwang.

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Die Story führt euch in eine alternative Timeline der Wüstenwelt. Ihr trefft auf bekannte Figuren wie Feyd-Rautha oder Herzog Leto und schließt euch den Atreides oder Harkonnen an. Spezialisierungen wie die Fertigkeiten der Bene Gesserit, Schwertmeister oder Mentaten ergänzen das Kampfsystem rund um Nah- und Fernkampf.

Kino-Outfits zum Launch

Zeitgleich mit dem Konsolen-Release erscheint am 22. September der DLC „Filmic Archive“ für alle Plattformen. Das Paket bringt optische Inhalte aus den Denis-Villeneuve-Filmen ins Spiel, darunter Paul Atreides’ Rüstung „Aegis of the Unwalked Path“ und den „Caladan Stormcloak“. Ergänzt wird der DLC durch ein 73-teiliges Bau-Set im Stil der Sardaukar.

Funcom macht bei der Konsolen-Portierung Hausaufgaben. Die technische Performance auf der PS5 wirkt solide, und die Option, Sandstürme oder Grind im Einzelspieler nach eigenen Vorlieben einzustellen, nimmt dem Survival-Genre die Frustmomente. Wer die PC-Version verpasst hat, bekommt im September ein rundes Paket geliefert.

Reizt euch der Survival-Trip nach Arrakis eher als entspanntes Solo-Abenteuer mit anpassbarem Schwierigkeitsgrad oder wollt ihr euch im PvP der tiefen Wüste mit anderen messen?

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