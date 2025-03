Dune: Awakening wird kein Live-Service-Spiel – Funcom stellt klar

Die heiß ersehnte Veröffentlichung von Dune: Awakening rückt näher, und Funcom sorgt mit klaren Aussagen für Aufatmen bei den Fans. Das kommende Multiplayer-Survival-Spiel, das auf Frank Herberts legendärem Sci-Fi-Roman basiert, wird keine Live-Service-Struktur bieten, wie man es vielleicht von anderen modernen Online-Games gewohnt ist. Stattdessen wird das Spiel mit einem klassischen Geschäftsmodell betrieben, das für viele Spieler eine willkommene Abwechslung zu den üblichen Abonnement- oder Mikrotransaktions-Modellen darstellt.

In einem neuen Video erklärte Joel Bylos, der Creative Director des Spiels, die Details zu den Geschäftsstrategien von Dune: Awakening und was Spieler erwarten können, sobald das Spiel zunächst am 20. Mai 2025 auf dem PC den offiziellen Launch feiert. Der entscheidende Punkt: Es handelt sich nicht um einen Early Access-Titel, sondern um den vollständigen Release. Das bedeutet, dass Spieler sofort Zugriff auf das gesamte Spiel haben und keine zusätzliche Zeit im unfertigen Zustand verbringen müssen.

Kein Live-Service-Modell: Was Spieler wirklich erwartet

Ein weiteres Plus ist, dass Dune: Awakening kein Abonnement-Modell verfolgt. Spieler zahlen also nicht regelmäßig, um Zugriff auf das Spiel zu behalten. Stattdessen setzt Funcom auf ein System, das auf optionalen DLCs basiert. Dies ermöglicht es, neue Inhalte und Features kontinuierlich hinzuzufügen, ohne dass die Spieler zum „Zwangskauf“ verpflichtet werden. Der Season Pass, der im Laufe der Zeit vier DLCs freischaltet, sorgt für eine kontinuierliche Erweiterung des Spiels. Der erste dieser DLCs wird bereits zum Launch verfügbar sein.

Für die treuen Fans von Funcom ist dies keine völlige Neuheit. Das Unternehmen hat bereits mit Conan Exiles und Anarchy Online gezeigt, dass es das Geschäft mit kostenlosen Updates und optionalen Erweiterungen bestens beherrscht. Mit Dune: Awakening geht man nun denselben Weg und verspricht regelmäßige Updates, die das Spiel langfristig frisch halten werden.

Dune Awakening Special-Livestream angekündigt

Wer mehr über das Spiel erfahren möchte, hat heute, am 24. März, um 18 Uhr die Möglichkeit, an einem besonderen Livestream teilzunehmen. In diesem Stream werden Entwickler das Spiel live spielen, auf Fragen aus der Community eingehen und zusätzliche Einblicke in die offenen Weiten von Arrakis gewähren. Besonders spannend wird der Beitrag von Knut Avenstroup Haugen, dem preisgekrönten Komponisten, der die Musik für Dune: Awakening geschaffen hat. Auch World Director Jean-François Gagné wird die beeindruckende Welt von Arrakis präsentieren und darüber sprechen, wie die Entwicklung der offenen Welt voranschreitet.

Mit dieser klaren Kommunikation über das Geschäftsmodell und den Plänen für die Zukunft zeigt Funcom, dass Dune: Awakening ein Spiel ist, das nicht nur die Geschichte von Dune zum Leben erweckt, sondern auch den Spielern eine faire und transparente Spielerfahrung bietet – ohne Live-Service-Fallen und unendliche Mikrotransaktionen.