Durch Enlisted rollt jetzt ein bewaffneter Zug

Für Entlisted steht ein neues Update bereit, das mehrere interessante Neuerungen an Bord hat, einschließlich einem bewaffneten Zug, ein neuer Spielmodus und Unmengen an Gameplay-Ergänzungen.

Das wichtigste neue Feature ist der einzigartige Train Escort Mode, der bislang ziemlich einzigartig unter Shootern ist. Alle Kampagnen haben außerdem Dutzende neue Missionen, Trupps, Waffen und Fahrzeuge erhalten, die KI wurde verbessert und die Kampagne „Battle of Berlin“ ist nun auch auf PlayStation 4 verfügbar.

Der erste Mission mit dem Panzerzug findet auf den Seelower Höhen bei Berlin statt. Stahlbestien des gleichen Typs nahmen genau an diesem Ort an der Schlacht des Zweiten Weltkriegs teil. Der Panzerzug ist mit voll funktionsfähigen und kontrollierbaren Geschützen bewaffnet: einer Flugabwehrkanone, zwei in den Waggons installierten Haubitzen und einer Kanone in einem Panzerturm auf einer separaten Plattform.

Diese Ausrüstung eignet sich perfekt, um feindliche Angriffe abzuwehren, während beide Seiten Infanterie, Panzer und Luftfahrt in die Schlacht ziehen. Im Train Escort Mode muss eine Seite verhindern, dass der gepanzerte Zug zum Endziel auf der Strecke durchbricht, während die andere Seite dafür sorgen muss, dass der Zug das Ziel erreicht. Auf die Spieler warten damit eineinhalb Kilometer erbitterte Kämpfe an Bahnhöfen, Brücken, Wäldern und Siedlungen.

Mit dem neuen Update stehen somit 9 neue Missionen in den Kampagnen zur Wahl: Gare de Saint-Lo in der Normandie, einen verbesserten Birkenhain in Moskau und die Oase in Tunesien. Zudem gibt es 16 neue Infanteriewaffen, die in der Berliner Kampagne auf beiden Seiten genutzt werden können, darunter die deutsche Panzerfaust 100. Diese ist auch nötig, da die Infanterie jetzt von den schweren Panzern Tiger E und IS-1 unterstützt wird – zwei Legenden im Zweiten Weltkrieg. Insgesamt werden mit diesem Update 10+ neue Bodenfahrzeuge und Flugzeuge hinzugefügt.

Abschließend bietet Enlisted damit mehrere neue Gameplay-Mechaniken, wie zum Beispiel Luftbomben, die jetzt Krater erzeugen und Soldaten das perfekte Versteck bieten, um den Feind aus dem Hinterhalt anzugreifen. Piloten können jetzt mit einem Fallschirm aus einem abstürzenden Flugzeug aussteigen und den Feind von hinten angreifen. Außerdem können sich Soldaten nun auf eine gezündete Granate stürzen und so Kameraden in der Nähe auf Kosten ihres Lebens retten – was im echten Krieg wirklich passiert ist.