Dustborn erscheint 2024, Trailer von der Gamescom

Dustborn spielt nach einem Ereignis namens „The Broadcast“ in einem „post-infodemic“ Amerika, bei dem ihr in die Rolle von Pax schlüpft. Pax ist ein Ex-Sträfling und Ausgestoßener mit Superkräften, der Pakete im ganzen Land ausliefert und Puritanern und ihrer fröhlichen Bande von anderen Ausgestoßenen mit Superkräften ausweicht.

