Dying Light 2 – 3-stündige Free Trial für PlayStation Plus User verfügbar

In Kürze erscheint mit Bloody Ties die erste Story-Erweiterung für Dying Light 2. Wer sich hiefür schon einmal warm laufen und seine Waffen schärfen möchte, kann dies anhand einer kostenlosen Free-Trial tun.

Diese ist ab sofort für PlayStation Plus User verfügbar und kann für maximal drei Stunden ausprobiert werden. Alle Fortschritte, Erfolge etc. werden später in die Vollversion übertragen, sofern man sich für dessen Kauf entscheidet.

Innerhalb der Trial-Phase lässt sich das Prolog-Kapitel und einige Missionen in Villedor abschließen, um einen guten Eindruck vom gesamten Spiel zu erhalten. Das umfasst natürlich die zahlreichen Verbesserungen und Updates, die seit dem Release in das Spiel eingeflossen sind, einschließlich 120fps und VRR-Support auf PS5.

In Dying Light 2: Bloody Ties sind dann die wildesten Kämpfer gefragt, um ein neues Story-Abenteuer zu erleben, bei dem sie das Epizentrum des Todes, des Reichtums und der absoluten Pracht an einem atemberaubenden Ort erreichen müssen: der Carnage Hall. Dieses alte Operngebäude ist voller Herausforderungen und Quests, überraschender neuer Waffentypen, Charakterinteraktionen und Entdeckungen, die es zu erforschen gilt.

Heads Will Roll With Rampage Event

Derzeit läuft außerdem das Heads Will Roll With Rampage Event, das bis zum 17. Oktober verfügbar ist. Darin verwandeln sich die Straßen von Villedor in Flüsse aus verwesenden Körpern mit erhöhter Enthauptungsrate, Ragdoll, Widder, Sprengstoffphysik. Das Ziel ist einfach: Tötet so viele Feinde wie möglich, um verschiedene Belohnungen zu gewinnen.

Eindrücke zu Dying Light 2 gibt es ergänzend noch einmal in unserem damaligen Review.