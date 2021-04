Dying Light 2 auf PS5 mit Raytracing, 60 fps & 4K Auflösung

Bislang war immer unklar, ob Dying Light 2 auch für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheinen wird, obwohl es fast schon auf der Hand liegen dürfte. Immerhin sind die Techland-Titel recht anspruchsvoll und was liegt da näher, als die zur Verfügung stehende Hardware zu nutzen?

Zwar fehlt auch weiterhin eine formelle Ankündigung für PS5 und Xbox Series X, in einem aktuellen Interview spricht Techland allerdings über die technischen Vorteile dieser Versionen. Somit scheint es klar, der Zombie-Titel wird hinsichtlich der neuen Hardware zumindest optimiert.

Dies bedeutet 4K Auflösung, 60fps und Raytracing, wie man gegenüber WCCftech verrät. Darin heißt es auf Nachfrage nach den Next-Gen Features:

„Wir planen die Wahlmöglichkeit: Quality (inklusive Raytracing), Performance (60+fps), und 4K“, so Tomasz Szałkowski, Rendering Director bei Techland. „Während wir hart an der Performance arbeiten, kann ich derzeit keine weiteren Details nennen. Wir versuchen aber so viel wie möglich in die Next-Gen zu stopfen.“