Dying Light 2 bekommt keinen Battle Royale-Modus

Obwohl es ein Battle Royale-Konzept für Dying Light gibt, wird Techland dieses nicht mehr wie von einigen erhofft umsetzen. Stattdessen hat man andere Pläne für die Zukunft von Dying Light 2.

Den Battle Royale-Ableger von Dying Light gab es bisher nur für den PC, schien dort aber nicht sonderlich erfolgreich. Dennoch hatte man die Hoffnung, dass er irgendwie den Weg auf die Konsolen findet.

In einem Interview mit Lead Game Designer Tymon Smektała gibt es jetzt allerdings eine Absage daran, wonach dieser für den Moment nicht in der Entwicklungs-Pipeline vorgesehen ist. Für den Online-Part bereitet man dafür andere Dinge vor, welche man jedoch nicht weiter erläutert.

„So etwas ist derzeit nicht geplant. Für die Zukunft, über die ich jetzt sprechen kann, gibt es kein Battle Royale. Auf jeden Fall wird es einige Modelle und einige Inhaltsaktualisierungen geben, die auf das Online-Spiel abzielen, also vielleicht nicht Battle Royale, aber etwas anderes, was für unsere Spieler, die das Online-Erlebnis wollen, aufregend sein sollte.“

DLCs sind auf dem Weg

Was man generell zu den geplanten DLCs sagen kann, ist, dass man neue Zombie-Typen anstrebt, neue Parcour-Skills, ein höheres Level-Cap und solche Dinge. Eine New Game Plus Option folgt ebenfalls bald, wie kürzlich schon erwähnt, ebenso erscheint im Sommer die erste größere Erweiterung, die abseits der Hauptstory spielen wird.

Insgesamt plant man weiterhin mit einem mehrjährigen Support für Dying Light 2, das mit oder ohne schon jetzt ein riesiger Erfolg für Techland ist. Was einen direkten Nachfolger – Dying Light 3 – betrifft, dieser kommt angesichts der aktuellen Pläne für Dying Light 2 derzeit noch nicht in Frage.