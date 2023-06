Dying Light 2 bekommt neue Karte, DLC #2 auf 2024 verschoben

Bereits erhältlich ist Dying Light 2: Bloody Ties , wo sich Spieler in ein neues Story-Adventure stürzen und das Epizentrum von Tod, Reichtum und absoluter Pracht an einem atemberaubenden Ort besuchen – The Carnage Hall. Dieses alte Operngebäude steckt voller Herausforderungen und Quests, überraschender neuer Waffentypen, Charakterinteraktionen und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

Wie ihr wahrscheinlich an den laufenden Updates erkennen könnz, arbeiten wir immer noch an der Weiterentwicklung und Verbesserung von Dying Light 2. Unser Hauptziel ist es, sicherzustellen, dass das Spiel die Erwartungen erfüllt und übertrifft – eure und unsere. Wir müssen dem Spiel nur noch ein paar Dinge hinzufügen, um dies zu erreichen, bevor wir den DLC2 veröffentlichen.“

What do you think?