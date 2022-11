Dying Light 2: Bloody Ties – Dying 2 Know-Episode am Sonntag

In Dying Light 2: Bloody Ties sind die wildesten Kämpfer eingeladen, um ein neues Story-Abenteuer zu erleben, bei dem sie das Epizentrum des Todes, des Reichtums und der absoluten Pracht an einem atemberaubenden Ort erreichen müssen: der Carnage Hall. Dieses alte Operngebäude ist voller Herausforderungen und Quests, überraschender neuer Waffentypen, Charakterinteraktionen und Entdeckungen, die es zu erforschen gilt.

Diese wird am kommenden Sonntag um 21 Uhr ausgestrahlt und erlaubt nicht nur einen Blick auf die Erweiterung, sondern hat auch den Launch-Trailer im Gepäck, wie man vorab verrät. Zuschauer dürfen sich außerdem auf weitere exklusive Details über den kommenden DLC freuen – etwa die Inspiration hinter der Carnage Hall oder was Carnage Manica ist – und warum man es unbedingt besitzen sollte.

What do you think?