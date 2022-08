Dying Light 2: Bloody Ties – Erster Trailer zum Story-DLC

Techland hat den ersten Teaser zum geplanten Story-DLC in Dying Light 2 veröffentlicht, der sich Bloody Ties nennt. Wie zuvor vermutet, scheint man hier ein Gladiatoren-Thema aufzugreifen.

Von offizieller Seite heißt es zum DLC, dass die Spieler sich auf die gefährliche Arena der Carnage Hall vorbereiten müssen. Doch welche Gefahren erwarten die Spieler hier? Wie können diese bezwungen werden? Welche Belohnungen wird es geben? Nur eine Sache ist bisher klar: es wird ziemlich brutal!

Dying Light 2: Bloody Ties

Der Leak damals enthüllte ergänzend, dass man sich als Spieler zunächst durch kleinere Arenen in der ganzen Stadt schlagen muss, um am Ende zu einem Gladiator zu werden und in der großen Arena kämpfen zu dürfen. Als Anführer wurde eine Astrid erwähnt, die über das Opera House herrscht, während Skullface einer der stärksten Gladiatoren im Spiel sein soll – mit stärkeren und schnelleren Fähigkeiten, sowie einer unvorhersehbarer Brutalität. Das geht in etwa mit dem heutigen Teaser und den Infos konform.

Der Teaser ist nur ein Vorgeschmack auf das, was in Kürze kommen wird. Einen noch stärkeren Adrenalinschub gibt es bei der gamescom Opening Night Live am 23. August, wo man Dying Light 2: Bloody Ties vollständig enthüllen wird.