Dying Light 2: Bloody Ties mit erstem Trailer enthüllt

Bevor man den extravaganten neuen DLC erleben kann, lädt Techland die Community dazu ein, die letzte Bastion der Menschheit in Dying Light 2 Stay Human erneut zu besuchen und das in Kürze verfügbare Community-Update herunterzuladen. Diese neue Art von Update basiert auf dem Feedback der Spielergemeinschaft und enthält Updates, die sich die Spielenden für Dying Light 2 Stay Human gewünscht haben.

Wilde Kämpfer sind eingeladen, einen besonderen Ort kennenzulernen: die große Enthüllung der Carnage Hall. In Bloody Ties begeben sich die Spieler in ein neues Story-Abenteuer und erreichen das Epizentrum des Todes, des Reichtums und der absoluten Pracht an einem atemberaubenden Ort: der Carnage Hall. Dieses alte Operngebäude ist voller Herausforderungen und Quests, überraschender neuer Waffentypen, Charakterinteraktionen und Entdeckungen, die es zu erforschen gilt.

