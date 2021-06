Dying Light 2 – Dying 2 Know Episode #2 angekündigt

Techland hat die zweite Episode ihres Dying 2 Know-Events zu Dying Light 2 angekündigt, die in wenigen Tagen ausgestrahlt wird.

Zu erwarten sind auch diesmal umfassende Infos zum Survival-Titel, der im Dezember erscheint. In der ersten Episode enthüllte man unter anderem das Release-Datum, brandneue Gameplay-Szenen und eine Collector’s Edition.

Eine ähnliche Infoflut dürfte also auch in der Dying 2 Know Episode #2 zu erwarten sein, die am 01. Juli um 21 Uhr ausgestrahlt wird. Einen ersten Teaser dazu gibt es schon heute, siehe unten.

Dying Light 2 spielt 20 Jahre nach den Ereignissen in Harran. Die Menschheit hat den Kampf gegen das Virus verloren hat. Die letzte Zuflucht liegt daherinmitten einer gnadenlosen, infizierten Welt, die in ein modernes Mittelalter zurückgeworfen wurde. Inspirationen bezog man dazu unter anderem aus realen Ereignissen, in denen ganze Ziviliationen oder Nation untergegangen sind.

Man selbst schlüpft in die Rolle von Aiden Caldwell, ein infizierter Überlebender, dessen größte Herausforderung es sein wird, in dieser brutalen Welt seine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Mit seiner außergewöhnlichen Wendigkeit und seinen Fähigkeiten im Kampf ist man ein mächtiger Verbündeter und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft, in einer Welt, die euch hinter jeder Ecke nach dem Tod trachtet. Mit der Möglichkeit Orte zu betreten, in die sich sonst niemand wagen würde, sowie seinen einzigartigen Skills, könnt ihr scheinbar als einziger Veränderung in dieser verfallenden Metropole herbeiführen.

Dying Light 2 wird weltweit am 07. Dezember für PlayStation 5, PS5, Xbox und PC veröffentlicht.