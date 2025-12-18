Dying Light 2 feiert Weihnachten mit harten Bounties und neuen Belohnungen

In Villedor wird es wieder kalt, und gefährlich zugleich. Techland schickt Dying Light 2 mit den diesjährigen Winter Tales – Gifts from Above 2025-Event – erneut in die Feiertage. Wer hier nur Schneeflocken und Deko erwartet, unterschätzt das Update. Denn dieses Event setzt weniger auf Stimmung, sondern auf klare Anreize, einschließlich neuer Gegner, spürbarer Progression und Belohnungen, die sich nicht nach Pflichtprogramm anfühlen.

Baka ist zurück, aber diesmal lohnt sich der Grind

Baka steht wieder mitten in Villedor und macht das, was er am besten kann: Deals anbieten und die Arbeit verlangen. Neue Bounties treiben euren Ruf nach oben und schalten sein Shop-Inventar stufenweise frei. Bezahlt wird nicht mit Credits, sondern mit Candies, die von saisonalen Infizierten wie Naughty Biters, Virals oder Ice Spitters gesammelt werden. Uncle Snow setzt dem Ganzen die Krone auf und ist kein Gegner, den man nebenbei abräumt.

Wer genug Rufpunkte sammelt, bekommt Post von Baka. Der Brief an Santa ist kein Gag, sondern der Schlüssel zu speziellen Airdrops. Diese Events werden von den härtesten Feinden bewacht, liefern aber auch das beste Loot, einschließlich saisonaler Waffen und Gear, die tatsächlich einen Mehrwert haben.

Winter in Villedor: Das Holiday-Event bringt neue Gegner, frische Beute und riskante Airdrops

Community-Ziele statt Einzelkämpfer-Mentalität

Techland setzt auch wieder auf wöchentliche Community-Aufgaben, in denen die Ziele klar definiert sind. Zwischen dem 18. und 23. Dezember zählen Kills von Naughty Biters, danach folgen Naughty Virals bis zum 30. Dezember. Den Abschluss bildet Uncle Snow bis zum 8. Januar. Jede Woche schaltet thematisch passende Waffen und Charms frei, darunter die Fractal Frost Axe zum Jahreswechsel. Wer mitmacht, wird belohnt.

Neu ist dafür das Evolving-Bundle-System. Das Night Wolf Evolving Bundle wächst über eine vierteilige Questline zum Crimson Werewolf-Set heran. Zwei Waffen-Versionen, Outfit, sechs Gear-Teile, Paraglider-Skin, dazu Wolf’s Claws und eine exklusive Greifhaken-Variante. Die Entwicklung ist spielerisch gebunden, nicht einfach freikaufbar. Ein seltener Lichtblick im Ingame-Store.

Das Winter-Event 2025 verbindet saisonale Optik mit handfestem Gameplay-Mehrwert. Wer ohnehin wieder einsteigen wollte, bekommt jetzt einen triftigen Grund.