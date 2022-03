Dying Light 2 – Fotomodus, New Game+ & mehr in Kürze verfügbar

Techland bestätigt erneut die Arbeiten an neuen Features für Dying Light 2, einschließlich einem Fotomodus, der New Game Plus Option und weiteren Schwierigkeitsgraden.

Die Nachfrage nach diesen Features ist sei dem Release im Februar ungebrochen, so dass Techland sich umgehend an die Arbeit daran gemacht hat. Eine New Game Plus Option gab es bisher deshalb nicht, weil die Idee des Endgame-Content jene war, dass sich die Spieler im Koop-Modus mit anderen Spielern zusammenschließen, um andere Sichtweisen auf die Story zu bekommen. Der Plan ging jedoch nicht ganz auf, auch wegen den anfänglichen Probleme im KoOp-Modus.

Features bald verfügbar

Auf jüngste Nachfrage nach diesen Features bestätigt Lead Game Designer Tymon Smektała, dass man in Kürze einige der nachgefragten Features implementieren wird. Nähere Details dazu könne man aber noch nicht verraten.

Gegenüber der GameInformer heißt es in diesen Punkten:

„Das sind definitiv Dinge, die derzeit auf dem Tisch liegen und an denen gearbeitet wird. Ich möchte hier nicht auf zu viele Einzelheiten eingehen … aber sehr bald werden die Leute sehen, dass diese Dinge in der einen oder anderen Form dem Spiel hinzugefügt werden.“

Was den Fotomodus betrifft, ist dies heutzutage ein obligatorisches Feature, das sich in einem Spiel wie Dying Light 2 immer besonders gut macht, um Eindrücke vom Ende der Menschheit festzuhalten.

Abschließend möchte man auch mehr Optionen beim Schwierigkeitsgrad ermöglichen, entlang der erst großen Erweiterung, die voraussichtlich im Sommer erscheint und abseits der Hauptstory spielt, wie kürzlich noch einmal betont. Bis es soweit ist, stehen aktuell neue Parcour-Challenges in The City zur Verfügung.