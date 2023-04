Dying Light 2 – Gut Feeling Update macht das Spiel noch brutaler – Trailer

Mehr zum Gut Feeling-Update verrät Techland im kommenden Livestream, der am morgigen Abend ab 20 Uhr auf Twitch zu sehen ist. Bis dahin fragt Techland die User, was für einen Protagonisten sie sich für ein potenzielles Dying Light 3 wünschen. Darüber kann man auf Twitter abstimmen.

Abschließend wird ein neuer Pilgrim Outpost erwähnt, an dem man Community Events tracken kann. Dies bietet sich perfekt für das kommende Viral Rush-Event an, das am morgigen Donnerstag startet.

Ebenso neu ist das Transmog-System für die eigene Ausrüstung neu, so dass man sein Aussehen passen kann, ohne dass sich gleich die Statistiken ändern. Zudem können fortan Waffen basierend auf Blaupausen erstellt werden. Dafür wird lediglich Old World Money und Materialen aus der Spielwelt benötigt.

