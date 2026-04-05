Dying Light 2: Hotfix 1.6.1 korrigiert den Hunger-Verbrauch und DLC-Waffen-Scaling

Techland hat Hotfix 1.6.1 für Dying Light 2: Stay Human (Restored Land Edition) veröffentlicht, der die Verbrauchsraten des Hunger-Systems reduziert, das Upgrade-System für DLC-Waffen freischaltet und kritische Crossplay-Fehler zwischen Steam und Epic Games Store behebt.

Die zentralen Anpassungen in der Restored Land Edition betreffen die mit Update 1.6 eingeführten Survival-Elemente. Techland reduziert den Hunger-Verbrauch während der Schlafphasen sowie die allgemeine Depletionsrate im Spielverlauf. Die Schwellenwerte für die Zustände „Sehr hungrig“ und „Ausgehungert“ wurden nach hinten verschoben, um Spielern mehr Spielraum bei der Ressourcenverwaltung zu geben. Zudem führen Händler nun improvisierte Nahrungsriegel, was die Abhängigkeit vom Loot-Glück verringert.

Technisches Upgrade für DLC-Blueprints

Ein signifikanter Kritikpunkt der Community wurde beim Waffen-Scaling adressiert: Waffen-Blaupausen aus DLC-Bundles lassen sich ab sofort auf die Seltenheitsstufe „Legendär“ aufwerten. Bisher waren diese oft hinter herstellbaren Standard-Waffen zurückgeblieben, was ihren Nutzwert im Endgame einschränkte.

Das Inventar-Management bei Cutscenes wurde ebenfalls automatisiert. Erhält der Spieler eine Waffe während einer Zwischensequenz bei vollem Inventar, verschiebt das Spiel den Gegenstand mit der niedrigsten Qualität automatisch ins Lager. Sind sowohl Inventar als auch Lager voll, wird das schwächste Item auf den Boden fallen gelassen.

Fehlerbehebung bei Crossplay und Nacht-Chases

Auf technischer Ebene löst der Patch die Verbindungsprobleme zwischen Steam- und Epic-Usern, die seit dem letzten großen Update das Koop-Erlebnis beeinträchtigten.

Weitere funktionale Korrekturen:

KI-Spawning: Alpha Volatiles spawnen nun korrekt während Verfolgungsjagden in der Restored Land Region.

Alpha Volatiles spawnen nun korrekt während Verfolgungsjagden in der Restored Land Region. Balancing: Verfolgungsjagden auf Level 1 wurden leicht vereinfacht, um den Einstieg in die Nachtphasen zu erleichtern.

Verfolgungsjagden auf Level 1 wurden leicht vereinfacht, um den Einstieg in die Nachtphasen zu erleichtern. Loot-Table: Die Drop-Chancen für Stofffetzen und Bandagen bei Bitern und Virals wurden erhöht.

Die Drop-Chancen für Stofffetzen und Bandagen bei Bitern und Virals wurden erhöht. Munition: Ein Bug, der die plünderbare Munitionsmenge bei menschlichen Fernkämpfern begrenzte, wurde entfernt.

Hotfix 1.6.1 ist ein notwendiges Nachjustieren der Restored Land Edition. Besonders die Entschärfung des Hunger-Systems zeigt, dass die ursprüngliche Implementierung für den Spielfluss zu restriktiv war. Für Besitzer von DLC-Paketen ist die Freischaltung der legendären Upgrades der wichtigste Punkt, da gekaufte Inhalte jetzt endlich mit dem restlichen Arsenal skalieren. Wer primär im Koop über verschiedene Launcher hinweg spielt, sollte das Update umgehend installieren, um die Crossplay-Stabilität wiederherzustellen.