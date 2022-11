Dying Light 2 Patch 1.7.2 führt X-Ray Feature aus dem Original ein

Alle weiteren Änderungen des Updates lassen sich auf der offiziellen Webseite nachlesen. Was Bloody Ties ansonsten noch zu bieten hat, verrät das aktuelle Dying 2 Know Special.

„Das allzeit beliebte Feature von Dying Light ist zurück! X-Ray ist verfügbar und wird euer Gameplay noch unvergesslicher machen! Bitte denkt daran, dass dies die erste Phase dieses Features ist, und wir werden in Zukunft daran arbeiten, es zu einem Symbol für Dying Light 2 Stay Human zu machen – euer Feedback wird geschätzt, also zerschmettert ein paar Knochen und lasst uns wissen, was ihr davon haltet !“

Durch X-Ray werden Feinde langsamer, sobald man einen entsprechenden Treffer landet, während dieser gleichzeitig transparent und wie ein Skelett dargestellt wird. Bei Waffen sieht man teilweise auch, wie die Knochen brechen, was in spektakulären Effekten endet.

Mit der nahenden Story-Erweiterung Bloody Ties in Dying Light 2 führt Techland das populäre X-Ray Feature ein, das man zunächst in der Phase I testet.

What do you think?