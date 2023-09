Dying Light 2 – PayDay-Event, Crossover & Summer-Update verfügbar

Mit dem Sommer-Update werden außerdem und dank Mod.io die Community-Maps auch auf den Konsolen und im Steam Deck spielbar. Xbox-, PlayStation- und Steam Deck-Fans können nun in die kreativen Designs unserer Community-Mitglieder eintauchen und deren erschaffene Welten in Dying Light 2 erkunden.

Auf den Straßen und in den dunklen Höhlen wimmelt es nun nur so von infizierten Räubern, die euch an den Kragen wollen. Sobald man sie ausschaltet, lassen sich spezielle Rote Diamanten erbeuten, mit denen man die Ziele des Events abschließen kann. Das Event läuft bis zum 21. September.

