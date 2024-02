Dying Light 2: Reloaded Edition & Bloody Ties DLC sind jetzt gratis verfügbar

Techland hat den Bloody Ties-DLC in Dying Light 2 für alle Spieler kostenlos veröffentlicht. Gleichzeitig ist die Dying Light 2: Reloaded Edition und das Firearms-Update verfügbar.

In Bloody Ties begeben sich die Spieler auf ein neues Story-Adventure, das sie ins Epizentrum von Tod, Reichtum und absolutem Glanz an einem atemberaubenden Ort führt – The Carnage Hall. Dieses alte Opernhaus ist voll von neuen Herausforderungen und Quests, überraschenden neuen Waffentypen, Charakterinteraktionen und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt.

Jeder Spieler, der sich vor dem 7. März in Dying Light 2 einloggt, erhält die kostenlose Harran-Pistole. Weitere Goodies rund um Schusswaffen können verdient werden, indem man die Quest „Verlorene Waffenkammer“ abschließt, wobei insgesamt vier Arten dieser Waffen vorbereitet wurden.

Die vollständigen Patch Notes zur Reloaded Edition und dem Firearms-Update hat Techland auf der offiziellen Webseite festgehalten.

Dying Light 2: Reloaded Edition feiert das 2. Jubiläum

Außerdem ist ab sofort die Dying Light 2: Reloaded Edition erhältlich, auf die bestehende Spieler ebenfalls ein kostenloses Upgrade vornehmen können. Darin enthalten sind alle bisherigen Upgrades, die New Game Plus Option, der Photo Mode und das jüngste The Firearms-Update, das erstmals Schusswaffen ermöglicht. Dazu gehören:

Pistolen – Wenn es hart auf hart kommt, kann eine zuverlässige Handfeuerwaffe lebensrettend sein. Das ist eure Standardfeuerwaffe.

Wenn es hart auf hart kommt, kann eine zuverlässige Handfeuerwaffe lebensrettend sein. Das ist eure Standardfeuerwaffe. Maschinenpistolen – Hohe Feuerkraft und Kapazität, nutzt den geringen Rückstoß, um euch im Nahkampf einen Vorteil zu verschaffen.

Hohe Feuerkraft und Kapazität, nutzt den geringen Rückstoß, um euch im Nahkampf einen Vorteil zu verschaffen. Gewehre – Die perfekte Kombination aus Präzision und Durchschlagskraft.

Die perfekte Kombination aus Präzision und Durchschlagskraft. Schrotflinten – Tödlich aus nächster Nähe und eure beste Option, um Gegnermassen zu kontrollieren

Das Update umfasst auch die neuen Survivor- und Elite Missions, in denen sich Spieler alleine oder im KoOp-Modus Wächter-Tokens verdienen können, die gegen exklusive Items eingetauscht werden können, einschließlich Schusswaffen.

Anniversary Bounties & kostenloses Wochenende

Ebenfalls verfügbar sind die Anniversary Bounties, in der spezielle Waffen verdient werden können, darunter das Akolythen-Outfit, die nächtliche Stammesmachete und Skorpion. Insgesamt wurden 12 neue Bounties vorbereitet, die in den nächsten drei Wochen erfüllt werden müssen.

Um das zweite Jubiläum von Dying Light 2 zu feiern, steht ein kostenloses Wochenende an, das am 26. Februar endet. Spieler, die während des Gratis-Wochenendes mit dem Spiel beginnen, behalten ihren gesamten Spielfortschritt und können das Spiel danach mit einem Rabatt von 50 Prozent erwerben.