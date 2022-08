In der neuesten „At the Fish Eye“-Episode erklären Senior Brand Managerin Anna Kubica und Game Designer Karol Langier von Techland, der für die Vision hinter den Kapiteln verantwortlich ist, die Philosophie hinter den neuen Spielinhalten.

Kapitel 2 stellt die neue Agentin Shen Xiu aka The Huntress vor. Doch wer ist sie und woher kommt sie? Was ist ihre Aufgabe in der Stadt? Im Moment weiß man nur, dass diese äußerst fähige Fährtenleserin und Bogenschützin eine ganz besondere Aufgabe für die Spieler. In den kommenden Wochen folgen weitere Details über neue Missionen, Kopfgelder, Gegner und Waffen enthüllt, die im zweiten Kapitel eingeführt werden.

Als Teil der umfassenden Support-Pläne für das Survival-Horror-Spiel stellt A Huntress and a Hag einen wesentlichen Teil des Post-Launch-Contents dar. Dazu zeigt Techland schon heute eine neue Episode von „At The Fish Eye“, die erklärt, worauf sich Spieler bei dem neuen Content Update freuen können.

Techland hat den nächsten Live-Inhalt Drop für Dying Light 2 angekündigt. Das zweite Kapitel A Huntress and a Hag erscheint bereits in wenigen Wochen gemeinsam mit dem Patch 1.5.

