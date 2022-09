Dying Light 2 – Zweites Kapitel “A Huntress and a Hag” erschienen

„Wir wollten die Spieler vor eine Herausforderung stellen, wie sie sie noch nie zuvor gesehen haben. The Hag soll ein außergewöhnlich mächtiger Gegner sein, stark genug, um sogar die Spielregeln zu verbiegen – was den Tag in der Stadt so gefährlich und intensiv macht wie die Nacht. Die Jagd ist eröffnet und jeder muss ständig auf der Hut sein, wenn man nicht als Beute enden will.“ – Paweł Płaza, Produktverantwortlicher bei Techland für Dying Light 2 Stay Human.

Auch neue Feinde stellen sich den Gefahren in Form der Hexe (eine bedrohliche Banshee-Variante) und Plaguebearers (von der Hexe infizierte menschliche Feinde). Diese sind sehr schnelle und flinke Gegner, die aus nächster Nähe fast unmöglich zu treffen sind und einen leicht überraschen können. Die Hexe kann sogar dem Tageslicht oder dem UV-Licht widerstehen, sodass man seine Taktik überdenken muss. Darüber hinaus sind ihre Pleaguebearers kaum von normalen Menschen zu unterscheiden, nur eurer Survivor Sense kann euch dabei helfen, sie zu entdecken. Nach ihrem Tod setzen sie einen giftigen Nebel frei, der alle menschlichen Feinde um sie herum sofort in Infizierte verwandelt.

Hierzu lernt man eine neue Agentin des Ordens kennen – Shen Xiu alias The Huntress – die eine sehr talentierter Spurenleserin ist. Dieser ist man schon einmal auf verschiedene Reisen begegnet, welche sich darüber hinaus als Expertin für Fernkampfwaffen auszeichnet. Darüber hinaus vertritt sie die Jäger – eine mysteriöse Fraktion sehr talentierter Hunter, die damit beschäftigt sind, die gefährlichsten Infizierten aufzuspüren und zu eliminieren. Die Jagd nach ihrer neuesten Beute führte sie bis in die Stadt.

