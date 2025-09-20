Dying Light: The Beast – An diesen Stellen ist das Spiel zensiert

Wer sich Dying Light: The Beast in Deutschland über den PlayStation Store geholt hat, dürfte überrascht sein. Die Version trägt das Kürzel „LV“ für Less Violent – und das ist nicht nur ein kosmetischer Hinweis. Während PC-Spieler auf Steam ungeschnitten loslegen, müssen Konsolenspieler hierzulande mit Einschränkungen leben. Techland selbst hat bislang kein offizielles Statement veröffentlicht, indirekt aber bestätigt, dass es eine eigene deutsche Version gibt.

Was laut Usern fehlt

Spielerberichte zeichnen ein recht einheitliches Bild:

Keine Zerstückelung menschlicher Gegner: Köpfe und Gliedmaßen bleiben dran, selbst mit schweren Waffen.

Köpfe und Gliedmaßen bleiben dran, selbst mit schweren Waffen. Leichenbearbeitung eingeschränkt: Tote Menschen können nicht weiter „zerlegt“ werden. Bei Zombies sind die Aussagen widersprüchlich – teilweise möglich, teilweise reduziert.

Tote Menschen können nicht weiter „zerlegt“ werden. Bei Zombies sind die Aussagen widersprüchlich – teilweise möglich, teilweise reduziert. Weniger Blut und Splatter: Zombies bluten weniger, die Splatter-Effekte sind deutlich abgeschwächt.

Zombies bluten weniger, die Splatter-Effekte sind deutlich abgeschwächt. Verpixelte Zwischensequenzen: Brutale Szenen gegen Menschen werden mit Pixel-Effekten überdeckt, was den Spielfluss stört.

Brutale Szenen gegen Menschen werden mit Pixel-Effekten überdeckt, was den Spielfluss stört. Statischere Ragdoll-Physik: Tote Körper reagieren weniger realistisch, fallen also nicht so glaubwürdig um wie in der Uncut-Version.

Woher kommt die Unsicherheit?

Ein Problem bleibt: Konkrete Vergleiche sind bislang rar, offizielle Infos fehlen, und Techland schweigt. Viele Spieler greifen deshalb zur AT- oder UK-Version, die offenbar ungeschnitten läuft. Ich selbst spiele aktuell die UK-Fassung und merke sofort, wie brutal das Spiel eigentlich ist. Der Unterschied zur damaligen deutschen Version von Dying Light 2, die ich gezockt habe, ist spürbar: Dort war zwar geschnitten, aber längst nicht so wahrnehmbar wie jetzt – das Gewaltlevel fällt in der Uncut-Version ungleich höher aus.

Ein zweiter Kritikpunkt betrifft die Technik. Auch hier wurden keine spezifischen Optimierungen für die PS5 Pro vorgenommen, obwohl dies zuvor angedeutet worden war. Zwar läuft das Spiel stabil, die Hardware wird aber nicht sichtbar besser ausgenutzt. Dabei ist es eine Vorgabe von Sony, dass alle neuen Spiele die PS5 Pro unterstützen müssen.

Deutschland bekommt offenbar wieder mal eine Light-Version. Dass Gewalt gegen Zombies in Teilen erhalten bleibt, macht die Sache kaum besser, wenn Cutscenes verpixelt sind und Gegner sich wie Gummipuppen verhalten. Ohne offizielles Statement von Techland bleibt vieles Spekulation, aber eins ist klar: Wer Dying Light: The Beast ohne Abstriche erleben will, sollte zur internationalen Version greifen.

Weitere Eindrücke zum Spiel selbst liefert unser aktuelles Review.