Dying Light: The Beast – Brutaler Release im ersten Gameplay-Trailer enthüllt

Techland bringt mit Dying Light: The Beast einen neuen Teil seiner bekannten Zombie-Reihe – und der legt in Sachen Gewalt, Parkour und Koop-Gameplay noch einmal ordentlich nach. Am 22. August erscheint der Titel für PC, PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S.

Mehr Aggression, mehr Freiheit

Während der Gameplay-Premiere wird schnell klar: Dying Light: The Beast setzt auf radikale Gewalt und eine spürbar animalische Hauptfigur. Schädel werden zerschmettert, Körperteile fliegen durch die Luft – der Nahkampf ist explizit und kompromisslos. Gleichzeitig entwickelt der spielbare Charakter zunehmend animalische Kräfte. Ob diese nur narrative Funktion haben oder auch das Gameplay verändern, ist noch offen – Techland hält sich dazu bislang bedeckt.

Das bekannte Parkour-System bleibt erhalten und wurde erweitert. In der Ego-Perspektive sprintet man über Dächer, klettert über Hindernisse und bewegt sich deutlich dynamischer durch die Welt. Wer will, kann statt zu Fuß auch mit einem Geländewagen durch die offene Spielwelt rasen – inklusive Zombie-Massenkontakt.

Kooperatives Überleben in Castor Woods

Neben dem Solo-Erlebnis bietet Dying Light: The Beast wieder einen vollwertigen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Die Fortschritte aller Beteiligten werden gespeichert – ein Detail, das besonders bei storybasierten Spielen wichtig ist. Gemeinsames Looten, Kämpfen und Überleben stehen im Fokus. Ob sich das auch in der Erzählweise widerspiegelt, bleibt noch abzuwarten.

Die neue Region „Castor Woods“ wirkt im Trailer offen, rau und düster. Ob sie sich spielerisch abwechslungsreich genug anfühlt, ist derzeit schwer zu sagen. Der Trailer deutet zumindest auf einige neue Gegnertypen und Biome hin.

Dying Light: The Beast erscheint am 22. August. Weitere Infos zu Story, Technik und PS5-Pro-Features sind bislang nicht bekannt.

Was haltet ihr vom neuen Dying Light? Zu brutal oder genau richtig? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.