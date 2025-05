Dying Light: The Beast – „Dieser Kyle ist ein viel düstererer Kyle“ – und gebrochen

Zehn Jahre sind in der Welt von Dying Light nicht einfach nur eine Zahl – sie sind ein Albtraum, der seine Spuren hinterlässt. Als Techland letztes Jahr Dying Light: The Beast auf der Gamescom enthüllte, war die größte Überraschung nicht das Spiel selbst, sondern die Rückkehr von Kyle Crane – jenem parkourlaufenden Überlebenskünstler, den viele Spieler seit dem ersten Teil für tot hielten. Doch wie sich jetzt herausstellt: Tot ist er nicht. Aber derselbe ist er auch nicht mehr.

Ein Held kehrt zurück – aber zu welchem Preis?

Roger Craig Smith, der bereits 2015 dem Original-Crane seine Stimme lieh, kehrt zurück. In einem neuen Interview mit Insider Gaming verrät der Synchronsprecher, was wir erwarten dürfen – oder besser: wovor wir uns fürchten sollten. Denn dieser neue Kyle ist kein strahlender Held mehr. „Dieser Kyle ist ein viel düstererer Kyle“, sagt Smith. Und das ist keine leere PR-Floskel, sondern das Herzstück von Dying Light: The Beast.

Was genau mit Crane passiert ist, wird bisher unter Verschluss gehalten. Klar ist nur: Er hat gelitten. Viel. Experimente, psychologischer Zerfall, die ständige Konfrontation mit dem Tod – all das hat ihn verändert. Smith beschreibt, wie diese Transformation auch seine Arbeit beeinflusst hat: Er musste eine Figur darstellen, die gleichzeitig altbekannt und doch tiefgreifend beschädigt ist. Ein Drahtseilakt zwischen Kontinuität und radikaler Neuausrichtung.

Die neue Tiefe von Kyle Crane

Doch so ganz hat er den alten Crane nicht verloren. Smith gesteht, dass er gelegentlich den sarkastischen Ton des Originals einfließen lässt – wie ein Echo vergangener Tage, das sich durch die Dunkelheit kämpft. Ein interessanter Kontrast: Auf der einen Seite der gebrochene Mann, auf der anderen der Kämpfer mit bissigem Humor.

Kyle Crane lebt, aber er hat Dämonen. Und Dying Light: The Beast scheint diesen Umstand zum narrativen Zentrum zu machen. Während Teil 2 mit einem neuen Protagonisten experimentierte, greift The Beast zurück auf den Fanliebling – allerdings nicht als Nostalgie-Trick, sondern um zu zeigen, wie sehr ein Held zerbrechen kann, wenn der Horror nicht endet.

Wann genau Dying Light: The Beast erscheint, ist noch unklar. Aber eines ist sicher: Diese Rückkehr wird keine heroische Heimkehr. Sie wird ein Absturz. Und wir werden ihn hautnah erleben.