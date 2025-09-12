Dying Light: The Beast erscheint früher – PS5 Pro Support bestätigt

Techland hat auf seine Fans gehört. Nachdem sich über eine Million Spieler Dying Light: The Beast im Vorverkauf gesichert haben, reagiert das Studio mit einer echten Überraschung: Der Starttermin rückt um einen Tag nach vorn. Statt am 19. geht es nun schon am 18. September 2025 los – weltweit gleichzeitig auf PC, PlayStation 5, PS5 Pro und Xbox Series X|S.

In Deutschland fällt der Startschuss am 18. September um 18 Uhr. Für eine saubere Übersicht gibt es eine globale Release-Map, die Techland bereits veröffentlicht hat.

Exklusive Vorbesteller-Belohnung kommt noch

Neben dem verfrühten Launch kündigte Techland eine zusätzliche Belohnung für alle Vorbesteller an. Wer bis zum Release zuschlägt, darf sich über ein Extra freuen, das nächste Woche offiziell enthüllt wird. Das Bonuspaket kommt on top zum Hero of Harran Bundle, das ohnehin Teil der Vorbestellung ist.

Franchise Director Tymon Smektała betonte, dass die Rückkehr von Serienheld Kyle Crane ein Fan-Magnet sei und man deshalb unbedingt etwas zurückgeben wollte. Die Entscheidung für einen früheren Release sei laut ihm „das Unmögliche möglich machen“.

Was steckt in Dying Light: The Beast?

Im Mittelpunkt steht wieder Kyle Crane, der nach Jahren der Gefangenschaft durch den Baron halb Mensch, halb Monster zurückkehrt. Im offenen Szenario von Castor Woods muss er Allianzen schmieden, kämpfen und seine eigenen inneren Dämonen in Schach halten. Tagsüber warten gefährliche Zombies – nachts wird es zum blanken Horror.

Das Spiel setzt auf die bekannten Stärken der Serie: Parkour, Nahkampf und eine offene Welt, die dich ständig unter Druck setzt. Mit der Rückkehr von Crane liefert Techland genau das, was Fans lange gefordert haben.

Einen Tag früher zocken zu können, ist sicher kein Quantensprung, aber das Signal zählt: Techland zeigt, dass man die Community nicht nur hört, sondern auch ernst nimmt. Wer die Reihe mag, bekommt mit Dying Light: The Beast ziemlich sicher das, was er erwartet – brutale Action, offene Welt, Zombies und eine Story, die Kyle Crane ins Zentrum rückt.

Release ist nun am 18. September 2025, und das dürfte so manchen Spieler das Wochenende retten. Weitere Eindrücke gibt es in unserer Vorschau.