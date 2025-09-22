Dying Light: The Beast – Erster Patch 1.2.1 bringt Grafik-Boost und Bug-Fixes

Techland hat es schnell ernst gemeint mit Dying Light: The Beast. Kaum ist das Spiel draußen, landet mit Patch 1.2.1 schon das erste größere Update, und das war auch nötig. Die Launch-Version hatte zwar den gewohnten Mix aus Parkour, Zombies und dreckigem Nahkampf, aber auch einige Macken. Instabilitäten, unklare Lichtstimmungen und ein paar klassische „Warum zur Hölle hängt der Zombie jetzt im Geländer?“-Momente.

Mit Patch 1.2.1 haben die Entwickler eine breite Palette an Verbesserungen geliefert, von härteren Nächten bis zu mehr grafischem Feinschliff.

Mehr Druck in der Nacht, mehr Stimmung im Detail

Die größte spielerische Änderung betrifft das Nacht-Gameplay. Jagden sind jetzt flüssiger, intensiver und weniger vorhersehbar. Gleichzeitig bleibt das Balancing fair, sodass man nicht völlig überrollt wird. Auch die Spielwelt selbst wirkt stimmiger: Ressourcen sind besser verteilt, und das Ingame-Ökonomiesystem zwingt weniger zum Farmen.

Spannend sind die neuen Gegner-Reaktionen: Volatiles leuchten jetzt mit UV-aktiven Texturen, Angriffe wurden dynamischer und physikalisch nachvollziehbarer. Zombies kippen nicht mehr wie nasse Säcke von Dächern, sondern wirken, als würden sie wirklich ihr Gewicht mitbringen. Kleine Details wie Untote, die an verschlossenen Türen kratzen, sorgen zusätzlich für Atmosphäre.

Grafik-Boost und Stabilität

Grafisch hat Techland vor allem am Licht geschraubt. Dunkle Ecken sind besser lesbar, während die Atmosphäre erhalten bleibt. Optimierungen sollen zudem dafür sorgen, dass auch auf schwächerer Hardware ein flüssigeres Bild möglich ist. Was weiterhin fehlt, ist der Support für die PS5 Pro, womit hier definitiv noch Luft nach oben ist.

Unter der Haube gibt es laut Patch Notes hunderte Fixes: von fehlerhaften Objekten über UI-Probleme bis zu nervigen Abstürzen. Besonders das Crash-Handling soll deutlich stabiler laufen. Mit einem kleinen Hotfix (1.2.1) arbeitet Techland außerdem schon an kuriosen Bugs wie Indoor-Regen oder einem gestörten Tag-Nacht-Zyklus. Klingt lustig, ist aber nervig, wenn man mitten im Flow steckt.

Patch 1.2 zeigt, dass Techland seine Community ernst nimmt. Statt Wochen zu warten, liefern sie sofort nach – und bringen direkt sichtbare Verbesserungen bei Gameplay, Grafik und Stabilität. Trotzdem bleibt Luft nach oben: Die Fixes wirken noch wie erste Pflaster, nicht wie ein finaler Schliff. Wer Geduld hat, bekommt hier aber ein Spiel, das schon zum Launch mehr Substanz zeigt als viele andere Open-World-Blockbuster.

Weitere Eindrücke zum Spiel liefert unser aktuelles Review.