Dying Light: The Beast – Fettes Halloween-Update und neue Features verfügbar

Pünktlich zu Halloween hat Techland wieder etwas für Fans der Dying Light-Reihe parat. Während Dying Light 2: Stay Human mit einem umfangreichen Halloween-Event in die Gruselsaison startet, bekommt Dying Light: The Beast ein frisches Update mit neuen Mechaniken, Waffenfinishers und technischen Verbesserungen. Der Entwickler zeigt damit einmal mehr, dass er seine Community kennt, und weiter unterstützt.

Dying Light: The Beast – Mehr Dynamik, mehr Wucht

Das neue Update für Dying Light: The Beast bringt nicht nur Fehlerbehebungen, sondern auch spannende Gameplay-Verbesserungen. Gegner mit Nahkampfwaffen reagieren nun realistischer, wenn sie ins Visier einer Schusswaffe geraten. Statt stumpf anzugreifen, geben manche lieber auf, ein kleines, aber feines Detail, das die Gefechte lebendiger wirken lässt.

Dazu kommen neun neue Waffen-Finisher, verteilt auf verschiedene Kategorien, von einhändigen Klingen über Zweihänder bis hin zu Knuckledustern. Die brutalen Animationen sollen die ohnehin schon wuchtigen Kämpfe noch cineastischer machen.

Parallel startet die dritte Woche der Community Challenges namens Call of the Beast. Das Ziel: Millionen von präzisen Treffern mit Schusswaffen. Wer mitmacht, kann Belohnungen wie den Marksman Car Skin oder das Bullseye Rifle abstauben. Dazu gibt’s wie üblich diverse Optimierungen – von Performance bis UI. Die vollständigen Patch Notes sind über Techlands Kanäle abrufbar.

Halloween Showdown in Dying Light 2: Stay Human

Auch der Vorgänger wird pünktlich zum 31. Oktober gruselig. Beim Halloween Showdown treten zwei Fraktionen gegeneinander an. Ziel ist es, möglichst viele Süßigkeiten von Zombies zu sammeln und sie bei Baka im Bazaar oder im Tower Raid Hub abzugeben. Wer mit seinem Team die Wochenziele erreicht, kassiert exklusive Waffen, Skins und Charms.

Villedor selbst ist ebenfalls im Halloween-Modus, inklusive Kürbis-Zombies, Hexen und mutierten Gegnern. Im Tower Raid wartet ein komplett überarbeitetes Layout mit neuen Dekorationen und einem frischen Scoreboard-System.

Zusätzlich sind neue Charaktere wie der Cursed Pirate und CyberRaider freischaltbar, und Community-Maps wie Atomborne – Nightmare Hunter bringen zusätzliche Herausforderungen mit Spezialaufträgen ab dem 13. November.

Abgerundet wird das Event durch zwei neue Bundles:

Volkan Bundle: Sci-Fi-Gadgets inklusive Anti-Gravitationsgewehr

Sci-Fi-Gadgets inklusive Anti-Gravitationsgewehr CyberRaider Bundle: Dystopischer Stil für urbane Überlebenskünstler

Beide sind im Ingame-Store erhältlich.

Gruselige Nächte in Villedor – beim Halloween Showdown kämpfen Spieler um Süßigkeiten, Ruhm und exklusive Belohnungen.

Techland liefert erneut ein gelungenes Beispiel dafür, wie man Alt und Neu geschickt kombiniert. Dying Light: The Beast gewinnt durch kleine, aber clevere Gameplay-Details an Tiefe, während Dying Light 2 mit seinem Halloween-Event die Spielerbindung stärkt. Kein Revolution, aber solides Community-Management mit spürbarer Leidenschaft.

Wer also Lust auf ein paar düstere Nächte mit Zombies und neuen Belohnungen hat, bekommt hier den perfekten Anlass, wieder einzusteigen.