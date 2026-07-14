Dying Light: The Beast gestrichen – Techland zahlt PS4-Spieler aus

Entwickler Techland stellt die Last-Gen-Version von „Dying Light: The Beast“ offiziell ein und erstattet Besitzern der PS4 Ultimate Edition von Dying Light 2 das Geld zurück. Damit zieht das Studio nach monatelangem Zögern die Reißleine für die alte Konsolengeneration.

Das gebrochene DLC-Versprechen

Der Schritt ist die direkte Folge einer veränderten Produktstrategie. Käufer der „Dying Light 2 Ultimate Edition“ erwarben ursprünglich das Anrecht auf zwei Story-Erweiterungen. Während der erste DLC planmäßig für PS4 und PS5 erschien, wuchs das zweite Projekt im Laufe der Entwicklung zu eigenständigen, rund 20-stündigen Standalone-Spiel namens „Dying Light: The Beast“ heran.

Für PS5-Spieler blieb das Versprechen bestehen: Sie erhalten das neue Spiel ohne Zusatzkosten. PS4-Nutzer gucken dagegen in die Röhre. Sie erhalten stattdessen eine finanzielle Entschädigung. Ein fairer Tausch? Bedingt. Wer das Spiel auf der alten Plattform zocken wollte, muss nun aufrüsten oder sich mit der Rückzahlung zufriedengeben.

After careful consideration, we have made the difficult decision that Dying Light: The Beast will no longer be released on PlayStation 4 and Xbox One.



Dying Light: The Beast was built from the ground up to take full advantage of current-generation hardware. Its open world,… — Dying Light (@DyingLightGame) July 14, 2026

Die technische Sackgasse der Last-Gen

Techland begründet das Aus mit technischen Hürden. Die alte Hardware-Architektur der PlayStation 4 limitiere das Spieldesign mittlerweile zu stark. Ein Kompromiss bei der Qualität der Open World kam für das Studio laut eigener Aussage nicht infrage.

Das ist ein logischer, wenn auch extrem verspäteter Schritt. Die PS4-Hardware stammt aus dem Jahr 2013. Sie ist veraltet. Ein modernes Open-World-Spiel mit schnellem Parkour und hoher CPU-Last lässt sich darauf nicht mehr ohne drastische Abstriche realisieren.

Techland wiederholt hier ein bekanntes Muster: Bereits der erste Teil von Dying Light sollte ursprünglich für die PlayStation 3 erscheinen, bevor die Last-Gen-Fassung kurz vor Release aufgrund technischer Mängel eingestampft wurde. Geschichte wiederholt sich eben doch.

Für betroffene PS4-Spieler ist die Absage ärgerlich, für die technische Qualität des Spiels hingegen ein Segen. Das Festhalten an 13 Jahre alter Hardware hat in der Vergangenheit zu oft moderne Spieledisigns ausgebremst. Wer das Abenteuer um Kyle Crane erleben will, kommt um den Kauf einer PS5 oder eines PCs nicht mehr herum. Das Geld für das nicht gelieferte Versprechen solltet ihr umgehend beim Techland-Support einfordern.