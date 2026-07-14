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Dying Light: The Beast gestrichen – Techland zahlt PS4-Spieler aus

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Dying Light The Beast Kyle Crane

Dying Light: The Beast erscheint nicht mehr für die PS4. Entwickler Techland bricht sein DLC-Versprechen für Dying Light 2 und zahlt Spielern das Geld zurück.

Entwickler Techland stellt die Last-Gen-Version von „Dying Light: The Beast“ offiziell ein und erstattet Besitzern der PS4 Ultimate Edition von Dying Light 2 das Geld zurück. Damit zieht das Studio nach monatelangem Zögern die Reißleine für die alte Konsolengeneration.

Das gebrochene DLC-Versprechen

Der Schritt ist die direkte Folge einer veränderten Produktstrategie. Käufer der „Dying Light 2 Ultimate Edition“ erwarben ursprünglich das Anrecht auf zwei Story-Erweiterungen. Während der erste DLC planmäßig für PS4 und PS5 erschien, wuchs das zweite Projekt im Laufe der Entwicklung zu eigenständigen, rund 20-stündigen Standalone-Spiel namens „Dying Light: The Beast“ heran.

Für PS5-Spieler blieb das Versprechen bestehen: Sie erhalten das neue Spiel ohne Zusatzkosten. PS4-Nutzer gucken dagegen in die Röhre. Sie erhalten stattdessen eine finanzielle Entschädigung. Ein fairer Tausch? Bedingt. Wer das Spiel auf der alten Plattform zocken wollte, muss nun aufrüsten oder sich mit der Rückzahlung zufriedengeben.

Die technische Sackgasse der Last-Gen

Techland begründet das Aus mit technischen Hürden. Die alte Hardware-Architektur der PlayStation 4 limitiere das Spieldesign mittlerweile zu stark. Ein Kompromiss bei der Qualität der Open World kam für das Studio laut eigener Aussage nicht infrage.

Das ist ein logischer, wenn auch extrem verspäteter Schritt. Die PS4-Hardware stammt aus dem Jahr 2013. Sie ist veraltet. Ein modernes Open-World-Spiel mit schnellem Parkour und hoher CPU-Last lässt sich darauf nicht mehr ohne drastische Abstriche realisieren.

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Techland wiederholt hier ein bekanntes Muster: Bereits der erste Teil von Dying Light sollte ursprünglich für die PlayStation 3 erscheinen, bevor die Last-Gen-Fassung kurz vor Release aufgrund technischer Mängel eingestampft wurde. Geschichte wiederholt sich eben doch.

Für betroffene PS4-Spieler ist die Absage ärgerlich, für die technische Qualität des Spiels hingegen ein Segen. Das Festhalten an 13 Jahre alter Hardware hat in der Vergangenheit zu oft moderne Spieledisigns ausgebremst. Wer das Abenteuer um Kyle Crane erleben will, kommt um den Kauf einer PS5 oder eines PCs nicht mehr herum. Das Geld für das nicht gelieferte Versprechen solltet ihr umgehend beim Techland-Support einfordern.

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