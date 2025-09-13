Dying Light: The Beast in Deutschland erneut zensiert? – Das ist bisher bekannt

Techlands Dying Light: The Beast erscheint am 18. September 2025 für PC, PS5, PS5 Pro und Xbox Series X|S. Schon jetzt stellen sich Fans die altbekannte Frage: Wird das Spiel in Deutschland zensiert? Schließlich war das Original hierzulande umstritten, und die Diskussion um Gewaltinhalte bei Open-World-Survival-Horror-Spielen ist nicht neu.

Deutsche Version bestätigt

Fest steht nach uns vorliegenden Informationen: Es wird eine dedizierte deutsche Version von Dying Light: The Beast geben. Techland selbst hat bisher keine Details zu möglichen Anpassungen veröffentlicht. Die Verfügbarkeit einer eigenen Fassung ist jedoch ein starkes Indiz dafür, dass Inhalte lokal überprüft und gegebenenfalls verändert wurden. Spieler können sich also darauf einstellen, dass die deutsche Version in einigen Punkten von der internationalen Ausgabe abweichen wird – welche Punkte das genau betrifft, bleibt jedoch unklar.

Alles andere als gesichert sind somit konkrete Änderungen. Wir wissen nicht, welche Szenen, Gameplay-Elemente oder Effekte betroffen sein könnten. Alles darüber hinaus wäre reine Spekulation. Beispiele aus der Vergangenheit, wie etwa Dying Light 2, zeigen, dass Anpassungen im Bereich Gewalt gegen NPCs oder bestimmte Gore-Effekte möglich sind, aber für Dying Light: The Beast gibt es bislang keine Bestätigung.

Koop, Gameplay und Spielerfahrung

Auch technische Einschränkungen, die in früheren deutschen Versionen auftraten, wie etwa die Unfähigkeit, Crossplay-Koop mit internationalen Spielern zu nutzen, sind derzeit nicht bestätigt. Bis Techland hier offiziell Stellung nimmt, bleibt offen, ob die deutsche Version Einschränkungen im Multiplayer oder bei anderen Features haben wird. Die Survival-Horror-Elemente, das Kampfsystem und die Open-World-Erfahrung rund um Kyle Crane sollten hingegen unverändert bleiben.

Ausblick: Ist Dying Light: The Beast in Deutschland zensiert?– Vermutlich ja, da es eine eigene deutsche Fassung geben wird. Welche Änderungen konkret vorgenommen werden, ist bislang unklar, und Spieler müssen auf offizielle Informationen von Techland warten. Welche Inhalte davon betroffen sind, bleibt vorerst offen.

Bis dahin können Fans eines sicher sein: Die düstere, gefährliche Welt von Castor Woods steht bereit und bietet das gewohnt intensive Open-World-Survival-Horror-Erlebnis. Wer das vollständige Erlebnis anstrebt, kann dazu die üblichen Wege nutzen.