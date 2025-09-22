Dying Light: The Beast – In Japan nur mit zensierter Zombiehaut

Die japanische Fassung von Dying Light: The Beast hat ein CERO Z-Rating erhalten, aber nur unter einer Bedingung: Zombies müssen sich anziehen, Körperteile dürfen nicht mehr abfallen und Innereien bleiben bitte da, wo sie hingehören. Kurz: Japan duldet keine nackten Zombies und schon gar kein Splatter-Buffet.

Japan vs. Deutschland: Zwei Seiten derselben Zensur-Medaille

Während man in Deutschland seit Jahren über den Gore-Faktor streitet – ob Köpfe wirklich rollen dürfen, ob zu viel Pixelblut den Jugendschutz gefährdet –, setzt Japan den Rotstift an anderer Stelle an. Hier gilt: Gewalt darf durchaus heftig sein, solange sie nicht in anatomischen Details endet. Dafür wird Nacktheit komplett gestrichen, selbst bei verwesenden Untoten.

Deutschland: weniger Blut, weniger Splatter, „jugendgerechtere“ Gewalt

Japan: nackte Zombies? Undenkbar! Köpfe ab? Auch nicht. Lieber bekleidete Untote mit intakten Körpern

Beide Länder zeigen damit auf ihre ganz eigene Art, wie willkürlich Altersfreigaben wirken können. Der eine Markt dreht am Gore-Regler, der andere packt digitale Unterwäsche über faulendes Fleisch.

Zensur als Dauerthema

Zensur in Japan ist keine Ausnahme. Assassin’s Creed Shadows musste sich dieses Jahr ebenfalls von abgetrennten Gliedmaßen verabschieden. In Deutschland dagegen haben gerade Titel wie Dead Island 2 gezeigt, dass Splatter hier inzwischen wieder salonfähig ist, zumindest solange man keine Kinderzombies filetiert.

Für japanische Fans bedeutet die Anpassung: Koop mit der internationalen Version funktioniert, nur eben ohne die „schönen“ Details. Für deutsche Spieler ist die Situation inzwischen fast entspannter. Statt Importpflicht wie in den 2000ern gibt es heute immer öfter ungeschnittene Fassungen. Ironischerweise ist also der Markt, der früher am strengsten war, inzwischen in mancher Hinsicht liberaler als Japan.

Wer sich also nostalgisch über die deutsche Zensurpolitik aufregt, sollte mal einen Blick nach Fernost wagen: Dort darf man Zombies zwar bekämpfen, aber bitte ohne nackte Haut und ohne fliegende Organe. Willkommen im globalen Kuriositätenkabinett der Spielefreigaben.