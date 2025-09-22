Dying Light: The Beast – In Japan nur mit zensierter Zombiehaut

Die japanische Fassung von Dying Light: The Beast hat ein CERO Z-Rating erhalten, aber nur unter einer Bedingung: Zombies müssen sich anziehen, Körperteile dürfen nicht mehr abfallen und Innereien bleiben bitte da, wo sie hingehören. Kurz: Japan duldet keine nackten Zombies und schon gar kein Splatter-Buffet.
Japan vs. Deutschland: Zwei Seiten derselben Zensur-Medaille
Während man in Deutschland seit Jahren über den Gore-Faktor streitet – ob Köpfe wirklich rollen dürfen, ob zu viel Pixelblut den Jugendschutz gefährdet –, setzt Japan den Rotstift an anderer Stelle an. Hier gilt: Gewalt darf durchaus heftig sein, solange sie nicht in anatomischen Details endet. Dafür wird Nacktheit komplett gestrichen, selbst bei verwesenden Untoten.
- Deutschland: weniger Blut, weniger Splatter, „jugendgerechtere“ Gewalt
- Japan: nackte Zombies? Undenkbar! Köpfe ab? Auch nicht. Lieber bekleidete Untote mit intakten Körpern
Beide Länder zeigen damit auf ihre ganz eigene Art, wie willkürlich Altersfreigaben wirken können. Der eine Markt dreht am Gore-Regler, der andere packt digitale Unterwäsche über faulendes Fleisch.
Zensur als Dauerthema
Zensur in Japan ist keine Ausnahme. Assassin’s Creed Shadows musste sich dieses Jahr ebenfalls von abgetrennten Gliedmaßen verabschieden. In Deutschland dagegen haben gerade Titel wie Dead Island 2 gezeigt, dass Splatter hier inzwischen wieder salonfähig ist, zumindest solange man keine Kinderzombies filetiert.
Für japanische Fans bedeutet die Anpassung: Koop mit der internationalen Version funktioniert, nur eben ohne die „schönen“ Details. Für deutsche Spieler ist die Situation inzwischen fast entspannter. Statt Importpflicht wie in den 2000ern gibt es heute immer öfter ungeschnittene Fassungen. Ironischerweise ist also der Markt, der früher am strengsten war, inzwischen in mancher Hinsicht liberaler als Japan.
Wer sich also nostalgisch über die deutsche Zensurpolitik aufregt, sollte mal einen Blick nach Fernost wagen: Dort darf man Zombies zwar bekämpfen, aber bitte ohne nackte Haut und ohne fliegende Organe. Willkommen im globalen Kuriositätenkabinett der Spielefreigaben.
In Deutschland hat sich die Lage massiv verändert. Kaum noch Meldungen über Zensuren. Solche Beispiele wie „The Beast“ schiebe ich fast schon auf den Publisher, der den Mut nicht hat es zu versuchen. Dying Light 2 oder Dead Island 2 (Uncut) wurden in Deutschland nie indiziert. Ein Wolfenstein mit gewissen Symbolen und Gewalt geht mittlerweile, aber das Zombie Thema bleibt ein Problem.
Naja die publisher haben halt finzaiele Interesse das die Prüfung durchgeht und haben wahrscheinlich kein Interesse dran es immer wieder bei der usk einzureichen bzw es richtig anzupassen wie für jeweiligen Schritt notwendig wäre deswegen macht man hardcore Zensur um auf Nr. Sicher zugehen ist besser als wenn man keine usk Freigabe bekommt. Der casual der ab und zu spielt den juckt das nicht ob das spiel geschnitten ist,den interessiert nur ob man das spiel kaufen kann oder nicht
Die Zensur in Deutschland ist so dermaßen Dämlich. Das Spiel ist doch bereits ab 18 Jahren. Warum also zensieren ? Total nervig.