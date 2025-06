Dying Light: The Beast – Mehr Waffen, mehr Taktik, mehr Risiko

Techland bleibt seiner Linie treu, geht aber auch neue Wege: Dying Light: The Beast entwickelt das bekannte Parkour-Action-Konzept weiter – diesmal mit deutlich mehr Fokus auf Waffenauswahl und spielerischer Freiheit. In der Rolle von Kyle Crane – der nach den Geschehnissen aus dem ersten Teil zurückkehrt – kämpft ihr in den düsteren „Caster Woods“ ums nackte Überleben. Game Director Nathan Lemaire hat in einem ausführlichen Entwickler-Update die Neuerungen im Waffensystem vorgestellt – und die zeigen: Hier geht es nicht nur um stumpfes Draufhauen.

Mehr als Machete: Das Waffenarsenal wird vielfältiger

Schon im Vorgänger war der Nahkampf das Herzstück – und das bleibt auch in Dying Light: The Beast so. Aber Techland erweitert das Spektrum spürbar. Klassische Waffen wie Macheten, Rohre oder Zweihänder kehren zurück, doch das Repertoire wird durch Schusswaffen deutlich erweitert – und das früher im Spiel als je zuvor. Gleichzeitig bleibt die Balance erhalten: Ballern erzeugt Lärm, der wiederum mehr Infizierte anlockt. Wer zur Pistole greift, sollte also wissen, was er tut.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Lebensdauer der Waffen. Wie gehabt nutzen sie sich ab – allerdings lassen sie sich nun direkt im Inventar oder über das Waffenrad reparieren, sofern die nötigen Ressourcen vorhanden sind. Ein einfaches System, das die Dynamik nicht ausbremst. Niedrigrangige Waffen verschleißen schneller, sind aber günstiger zu reparieren. Hochwertige Ausrüstung hält länger durch, verlangt aber mehr Crafting-Materialien.

Risiko wird belohnt: Waffen finden, nicht nur bauen

Die Welt von Dying Light: The Beast ist laut Lemaire nicht nur Kulisse, sondern integraler Bestandteil des Fortschritts. Die besten Waffen liegen nicht einfach im Inventar, sondern verstecken sich in den gefährlichen Ecken von Caster Woods – in dunklen Zonen, bei schwer bewaffneten Gegnern oder in versteckten Bereichen. Wer sich abseits der Hauptpfade bewegt, wird belohnt.

Neu ist das Konzept der sogenannten „Opportunity Weapons“: Alltagsgegenstände wie Forken oder Eisenstangen, die improvisiert zum Einsatz kommen – glaubwürdig in der Spielwelt und eine Erinnerung daran, dass man hier nicht der Held mit Superausrüstung ist, sondern ein Überlebender mit begrenzten Mitteln.

Einige Waffen könnten das etablierte Kampfgefühl dennoch gehörig aufmischen – etwa der Granatwerfer, der mit unterschiedlichen Munitionsarten taktisch flexibel eingesetzt werden kann. Oder der neu eingeführte Flammenwerfer, laut Lemaire besonders effektiv bei Hordenkontrolle – aber mit begrenzter Munition. Solche High-End-Waffen sollen nicht überhandnehmen, sondern gezielt eingesetzt werden.

Ein durchdachtes System statt reiner Waffenschau

Was bei all dem auffällt: Techland setzt auf ein nachvollziehbares Ökosystem für Waffen. Es geht nicht nur um Stärke oder Seltenheit, sondern um Einsatzgebiet, Ressourcenmanagement und Risikobereitschaft. In Kombination mit der offenen Spielwelt und der Rückkehr von Parkour-Elementen entsteht ein Szenario, in dem Ausprobieren belohnt wird.

Wie tief diese Mechaniken im finalen Spiel wirklich greifen, bleibt abzuwarten – ebenso, ob das Balancing zwischen Feuerkraft und Survival-Anspruch gelingt. Doch Dying Light: The Beast deutet in seinem Waffensystem an, dass hier nicht einfach nur aufgestockt, sondern tatsächlich weiterentwickelt wurde. Mehr dazu gibt es in unserer aktuellen Vorschau zum Spiel.

