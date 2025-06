Dying Light: The Beast – Neue Spielwelt mit überraschend viel Substanz

Mit Dying Light: The Beast wagt Techland den nächsten Schritt im Zombie-Genre – und setzt dabei auf ein Element, das im Vorgänger trotz offener Welt oft zu kurz kam: die Glaubwürdigkeit und Vielfalt der Umgebung. Im Zentrum steht Castor Woods, ein fiktives Gebiet mit realem Bezug, das nicht nur grafisch, sondern auch konzeptionell neue Akzente setzt.

Vom Tourismusparadies zur Apokalypse

Im offiziellen Developer-Update führte Art Director Katarzyna Tarnacka-Polito durch die Biome und Schauplätze, die Spielerinnen und Spieler im neuen Ableger erwarten. Anders als die urbanen Slums und Dächer von Dying Light 2 ist Castor Woods von Natur und Geschichte geprägt – ein ehemaliges Ferienziel, das nach der Katastrophe verfällt, ohne seine Identität völlig zu verlieren.

Die Karte bietet laut Tarnacka-Polito ein breites Spektrum: Von dicht bewachsenen Wäldern über sumpfige Flächen bis hin zu alten Industrieparks und historischen Villenvierteln. Besonders auffällig ist der Einfluss realer Vorbilder – etwa der Table Mountains Nationalpark in Polen, der als Inspiration für das umliegende Gebirge diente. Hier begegnen einem nicht nur eindrucksvolle Panoramen, sondern auch typische Orte wie Picknickplätze, Berghütten oder verlassene Rangerstationen.

Spielerische Relevanz kommt dabei nicht zu kurz: Jede Region soll das Gameplay spürbar beeinflussen – sei es durch enge Indoor-Abschnitte, vertikales Parkour-Spiel oder offene Areale mit hohem taktischem Anspruch.

Handwerklich solide, mit Detailtiefe

Die Umgebung in Dying Light: The Beast wirkt nicht wie eine bloße Kulisse. Stattdessen scheint Techland Wert auf Kohärenz gelegt zu haben. Der historische Stadtkern mit Restaurants, Pubs und Souvenirläden, die alten Industrieanlagen samt Arbeiterwohnungen, oder die teilweise überfluteten Farmlandschaften – alles wirkt handgemacht und glaubhaft verfallen, ohne in klischeehafte Dystopie abzurutschen.

Besonders hervorzuheben ist die Liebe zum Detail: Gärten, Hausfassaden und Innenräume sind mit Hinweisen auf frühere Bewohner versehen. Laut Polito sollen Spieler kleine Geschichten entdecken können, die nicht über Dialoge oder Zwischensequenzen erzählt werden, sondern direkt über die Welt.

Aus rein visueller und atmosphärischer Sicht dürfte Dying Light: The Beast ein Schritt nach vorn sein – weg vom standardisierten Endzeit-Design, hin zu einer glaubwürdig gewachsenen Umgebung. Ob sich diese Stärke auch auf Spielmechanik, Questdesign und Langzeitmotivation überträgt, bleibt abzuwarten. Die Spielwelt selbst verspricht jedenfalls mehr als bloße Kulisse für Zombieschnetzelei. Und sie zeigt, dass Techland bereit ist, sich von altbekannten Mustern zu lösen – zumindest in der Weltgestaltung.

Wie wichtig ist euch die Weltgestaltung in einem Spiel wie Dying Light – Kulisse oder Kern des Spielerlebnisses? Ebenfalls interessant ist unsere Vorschau, die sich dem zurückkehrenden Protagonisten Kyle Crane widmet.