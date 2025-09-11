Dying Light: The Beast – Part 3: The Monsters zeigt, wie Horror wirklich klingen muss

Zombies sind seit dem ersten Dying Light der Kern des Spiels. Mit Dying Light: The Beast – Part 3: The Monsters will Techland aber zeigen, dass sie noch lange nicht auserzählt sind. Das Studio hat die Untoten überarbeitet – nicht nur optisch, sondern auch akustisch und im Verhalten. Ziel: Spieler sollen sich unwohler fühlen als je zuvor.

Realistisch, furchteinflößend, menschlicher

Die neue Zombie-Generation soll näher an ihrer einstigen Menschlichkeit wirken. Bewegungen, Mimik und Details im Design erinnern an das, was sie einmal waren – und machen Begegnungen dadurch verstörender. Techland setzt bewusst auf diesen Zwiespalt, denn wer etwas Menschliches im Gegner erkennt, denkt im Idealfall zweimal nach, bevor er zuschlägt.

Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Sounddesign. Statt typischem Grunzen und Röcheln klingen viele Stimmen jetzt fast menschlich. Dafür arbeitete man mit speziell trainierten Vocal-Stunt-Performern, die stundenlang Schreie, Angriffe oder sogar das Gefühl des Verbrennens einsprechen mussten. Laut den Machern war es eine der härtesten Sessions, die sie je organisiert haben – nicht zuletzt, weil man mit Vokalen und Konsonanten experimentierte, um jede Emotion glaubwürdig wirken zu lassen. Das Ergebnis: Schreie, die eher Verzweiflung als Monstergeräusch transportieren und so den Horror verstärken.

Gefährlicher Kampf und cleverere Gegner

Auch spielmechanisch wurden die Infizierten aufgerüstet. Schattenjäger koordinieren sich jetzt im Rudel, umgehen Hindernisse dynamischer und wirken dadurch weniger berechenbar. Dazu kommt ein reaktiveres Kampfsystem: Kürzere Abklingzeiten und aggressivere Angriffe sorgen dafür, dass Kämpfe intensiver ablaufen. Wer unbedacht vorgeht, wird schneller bestraft.

Mit Dying Light: The Beast – Part 3 zeigt Techland, dass es immer noch Luft nach oben gibt, wenn es um Zombies geht. Das Spiel setzt nicht nur auf mehr Gewalt oder größere Gegner, sondern auf Details, die beim Spielen im Kopf bleiben – wie ein Schrei, der zu menschlich klingt, um ihn einfach zu ignorieren. Genau das unterscheidet austauschbaren Horror von echtem Survival-Horror.