Dying Light: The Beast – Restored Land – Neues Kapitel bringt Hardcore-Mode

Entwickler Techland hat das „Restored Land“-Update für „Dying Light: The Beast“ veröffentlicht, das das Standalone-Spiel um einen Hardcore-Modus mit permanenten Konsequenzen und Fahrzeug-Herausforderungen erweitert.

„Restored Land“ ist eine fundamentale spielerische Erweiterung, die durch persistente Weltelemente, Ressourcenknappheit und neue „Roadkill Rallies“ den Fokus massiv auf Survival und Fahrzeug-Gameplay verschiebt.

Persistenz statt Respawn

Das Herzstück des Updates ist die „Restored Land“-Erfahrung. Im Gegensatz zum Standardspiel bleiben eliminierte Gegner in diesem Modus dauerhaft besiegt, und geplünderte Container füllen sich nicht wieder auf. Techland bricht hier mit dem klassischen Open-World-Loop, um jede Entscheidung gewichtiger zu machen.

Spieler müssen zusätzliche Survival-Parameter verwalten, darunter ein Hunger-System und limitierte Batterielaufzeiten für die Taschenlampe. Aktivitäten wie Konvois oder Dark Zones sind einmalige Ereignisse; sind sie abgeschlossen oder gelootet, bietet die Welt an dieser Stelle keine weiteren Ressourcen mehr. Wer die maximale Herausforderung sucht, kann die „One Life“-Option aktivieren, die bei einem Tod den gesamten Spielstand löscht.

Roadkill Rallies und technische Erweiterungen

Neben dem Survival-Aspekt führt das Update die „Roadkill Rallies“ ein. Dabei handelt es sich um kompetitive Fahrzeug-Herausforderungen, die Routenoptimierung mit dem Bekämpfen von Infizierten kombinieren. Während Konsolenspieler Zugriff auf globale Ranglisten erhalten, beschränkt sich der Vergleich auf dem PC vorerst auf die eigene Freundesliste.

Technisch und inhaltlich liefert das Update zudem:

Performance-Upgrades: Weitere Optimierungen für Raytracing auf dem PC.

Weitere Optimierungen für Raytracing auf dem PC. Neue Combat-Inhalte: Zusätzliche Finisher, härtere Special-Infected-Begegnungen und sieben neue Achievements.

Zusätzliche Finisher, härtere Special-Infected-Begegnungen und sieben neue Achievements. Quality of Life: Verbesserungen am Koop-Modus und die Implementierung von Legend Levels sowie New Game+ in der nun umbenannten „Restored Land Edition“.

Evolution der Techland-Formel

Mit diesem Update reagiert Techland auf ein altbekanntes Problem von Open-World-Zombie-Spielen: Die schwindende Gefahr durch Übermacht und Ressourcen-Überfluss im Endgame. Durch die Entfernung des Respawns nähert sich „Dying Light: The Beast“ eher einer Immersive Sim an. Strategisch ist dies ein kluger Schachzug, um die Lücke zwischen dem klassischen Parkour-Actionspiel und Hardcore-Survival-Titeln zu schließen.

Besitzer der Standard-Version erhalten das Upgrade auf die „Restored Land Edition“ automatisch und kostenlos. Dies unterstreicht die langfristige Support-Strategie des Studios, die bereits den ersten Teil über sieben Jahre hinweg relevant hielt.

Das „Restored Land“-Update ist kein bloßer DLC, sondern eine Neuausrichtung der Gameplay-Balance. Für Gelegenheitsspieler könnte der permanente Ressourcenmangel frustrierend wirken, doch für Core-Gamer bietet er endlich die notwendige taktische Tiefe. Technisch bleibt abzuwarten, wie stabil die persistenten Weltänderungen über lange Spielzeiten gespeichert werden, ohne die Savegames aufzublähen. Wer „Dying Light: The Beast“ bereits durchgespielt hat, findet hier durch den Hardcore-Ansatz einen validen Grund für einen zweiten Durchlauf.