Dying Light: The Beast – Review-Check, was die Magazine sagen

Dying Light: The Beast spaltet die Kritiker, liefert aber den Spielern ein packendes Zombie-Erlebnis. Kyle Crane kehrt zurück, diesmal in den offenen Wäldern von Castor Woods, und bringt mit der Beast-Mechanik frischen Wind ins Gameplay. Wir haben die wichtigsten Stimmen zusammengefasst und erklären, was dran ist.

Starkes Spin-off

Gamespew bewertet The Beast mit 9/10 und lobt vor allem die Entscheidung von Techland, das Spiel als eigenständigen Titel zu veröffentlichen. Kyle Crane erneut zu steuern sei ein Highlight, besonders in Verbindung mit der Beast-Fähigkeit. Die offene Welt werde als spannend und detailreich beschrieben, das Erkunden lohne sich immer wieder. Trotz der brutalen Kämpfe bleibe die Spannung hoch, genau das macht laut Gamespew den Charme des Titels aus.

EveryEye.it gibt 8/10 Punkte und hebt das Setting hervor: Anders als die bisherigen urbanen Areale fühlt sich Castor Woods wie ein weitläufiger, atmosphärischer „Zombie-Freizeitpark“ an. Die Hauptstory um Kyle Crane sei klassisch und etwas vorhersehbar, aber die Nebenmissionen bringen viele interessante Charaktere und sorgen für Abwechslung. Die Beast-Mechanik sei kraftvoll, der Kampf brutal, Parkour funktioniere solide, auch wenn es kleine Unsicherheiten gebe. Wiederholungen fallen kaum auf, da das kompakte Setting und die Story den Spielfluss tragen.

Skeptischer Blick

Metro Game Central ist deutlich kritischer (6/10) und sieht The Beast eher als verlängertes DLC. Laut ihnen fehlen innovative Ideen, und einige Bugs störten das Erlebnis. Wer nach radikalen Neuerungen sucht, könnte enttäuscht werden, dennoch sei das Spiel unterhaltsam, wenn man die bekannten Mechaniken der Reihe schätzt. Der Metascore pendelt sich gerade bei 79 ein, allerdings nur aus 9 Reviews gezogen.

In unserem Fazit punktet Dying Light: The Beast als starkes, eigenständiges Abenteuer – Pflicht für Fans und einsteigerfreundlich zugleich.