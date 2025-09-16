Latest

Dying Light: The Beast – Schon jetzt Gratis-DLCs sichern dank Docket Codes

Dying Light: The Beast bringt die beliebten Dockets zurück. Hier findest du alle aktiven Codes, erfährst, wie du sie einlöst und warum sich das jetzt schon lohnt.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Keine Kommentare
Dying Light The Beast Kyle Crane

Techland hat mit Dying Light: The Beast nicht nur den nächsten großen Schritt für die Serie angekündigt, sondern auch ein Feature zurückgebracht, das viele Veteranen kennen: die Dockets. Mit diesen lassen sich schon jetzt kostenlose DLCs freischalten.

Die Docket Codes verstecken sich in Trailern, Screenshots und Promo-Materialien, und wer sie findet, kassiert exklusive Items. Einige davon lassen sich schon jetzt einlösen, wenige Tage vor dem offiziellen Release, der erst kürzlich vorverlegt wurde.

Alle aktiven Dying Light: The Beast Docket Codes

Damit ihr nicht stundenlang Pixel zählen müsst, hat Insider-Gaming die ersten Docket Codes zusammengetragen. Achtung: Manche davon sind erst mit dem Launch am 18. September 2025 nutzbar.

  • 924E-D10C-A875
  • 23D4-CEEB-AA27
  • 1984R101P24601
  • CH-29-600623-34
  • TCR 10-09 18:37:11
  • 4 8 15 16 23 42
  • THEULTIMATESURVIVOR
  • 4ff1-42d7-8c8b
  • T1701
  • 3 5 7 9 11
  • SP 02 41 07
  • Xiaoheihe
  • Ewa
  • HalvaLover
  • EDGAR
  • 321BCR
  • WASD
  • GUTTENTAGHERRBOBER
  • DOCKETCODE

Falls Techland weitere versteckt, dürfte diese Liste in den kommenden Wochen anwachsen.

Wie und wo ihr die Codes einlösen könnt

Die Docket-Seite von Techland ist schnell erklärt:

More Read

DL The Beast Consored
Dying Light: The Beast in Deutschland erneut zensiert? – Das ist bisher bekannt
dying light 2 the beast weapons
Dying Light: The Beast erscheint früher – PS5 Pro Support bestätigt
Dying Light The Beast Kyle Crane
Dying Light: The Beast – Part 3: The Monsters zeigt, wie Horror wirklich klingen muss
  1. Auf dockets.dyinglight.com einloggen oder einen Account erstellen.
  2. Spielkonto verknüpfen (ohne geht nichts).
  3. Codes im Redeem-Fenster eingeben.
  4. Items landen automatisch in eurem Inventar, sobald ihr spielt.

Klingt simpel, aber der Teufel steckt wie immer im Detail: Wer Codes einträgt, bevor Dying Light: The Beast erscheint, sollte checken, ob die Items erst später freigeschaltet werden.

Lohnt sich die Jagd? Ja. Die Dockets sind ein cleveres Extra, das den Release von Dying Light: The Beast schon jetzt anfüttert. Spiele wie Borderlands verfolgen seit Jahren ein ähnliches System mit den Shift Codes. Wer Spaß daran hat, Geheimnisse in Trailern zu suchen, wird belohnt – wer keine Lust hat, findet hier die schnelle Abkürzung. So oder so: Gratis-Items mitzunehmen, bevor das Spiel überhaupt erscheint, ist sicher kein schlechter Deal.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x