Dying Light: The Beast – Schon jetzt Gratis-DLCs sichern dank Docket Codes

Techland hat mit Dying Light: The Beast nicht nur den nächsten großen Schritt für die Serie angekündigt, sondern auch ein Feature zurückgebracht, das viele Veteranen kennen: die Dockets. Mit diesen lassen sich schon jetzt kostenlose DLCs freischalten.

Die Docket Codes verstecken sich in Trailern, Screenshots und Promo-Materialien, und wer sie findet, kassiert exklusive Items. Einige davon lassen sich schon jetzt einlösen, wenige Tage vor dem offiziellen Release, der erst kürzlich vorverlegt wurde.

Alle aktiven Dying Light: The Beast Docket Codes

Damit ihr nicht stundenlang Pixel zählen müsst, hat Insider-Gaming die ersten Docket Codes zusammengetragen. Achtung: Manche davon sind erst mit dem Launch am 18. September 2025 nutzbar.

924E-D10C-A875

23D4-CEEB-AA27

1984R101P24601

CH-29-600623-34

TCR 10-09 18:37:11

4 8 15 16 23 42

THEULTIMATESURVIVOR

4ff1-42d7-8c8b

T1701

3 5 7 9 11

SP 02 41 07

Xiaoheihe

Ewa

HalvaLover

EDGAR

321BCR

WASD

GUTTENTAGHERRBOBER

DOCKETCODE

Falls Techland weitere versteckt, dürfte diese Liste in den kommenden Wochen anwachsen.

Wie und wo ihr die Codes einlösen könnt

Die Docket-Seite von Techland ist schnell erklärt:

Auf dockets.dyinglight.com einloggen oder einen Account erstellen. Spielkonto verknüpfen (ohne geht nichts). Codes im Redeem-Fenster eingeben. Items landen automatisch in eurem Inventar, sobald ihr spielt.

Klingt simpel, aber der Teufel steckt wie immer im Detail: Wer Codes einträgt, bevor Dying Light: The Beast erscheint, sollte checken, ob die Items erst später freigeschaltet werden.

Lohnt sich die Jagd? Ja. Die Dockets sind ein cleveres Extra, das den Release von Dying Light: The Beast schon jetzt anfüttert. Spiele wie Borderlands verfolgen seit Jahren ein ähnliches System mit den Shift Codes. Wer Spaß daran hat, Geheimnisse in Trailern zu suchen, wird belohnt – wer keine Lust hat, findet hier die schnelle Abkürzung. So oder so: Gratis-Items mitzunehmen, bevor das Spiel überhaupt erscheint, ist sicher kein schlechter Deal.