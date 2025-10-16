Dying Light: The Beast – Techland enthüllt „Call of the Beast“ & Roadmap

Techland ruht sich nach dem erfolgreichen Start von Dying Light: The Beast nicht aus. Das Studio aus Wrocław hat jetzt eine ambitionierte 11-Wochen-Roadmap vorgestellt, die das Spiel langfristig mit Leben füllen soll – inklusive Fan-Wünschen, neuen Features und einem globalen Event namens „Call of the Beast“.

Gerade für Spieler, die nach dem Abspann noch mehr Herausforderung suchen, dürfte die kommende Zeit spannend werden. Denn Techland verspricht nicht weniger als den Beginn einer zweiten Spielphase, mit Inhalten, die auf Langlebigkeit und Community-Einbindung setzen.

11 Wochen, viele Gründe zum Zurückkehren

Im Mittelpunkt steht eine Reihe von Updates, die sich gezielt auf Wiederspielwert und Endgame konzentrieren. Neben dem oft geforderten New Game+ werden Legend Levels und der gefürchtete Nightmare-Modus eingeführt – Features, die Veteranen des ersten Dying Light sofort bekannt vorkommen dürften.

Auch technisch will Techland nachlegen: Ray-Tracing-Support für PC, neue Waffen-Exekutionen und sogar eine Crossover-Kollaboration mit PUBG Mobile stehen auf dem Plan. Der Fahrplan reicht bis in den Januar 2026, und laut dem Studio sind längst nicht alle Überraschungen bekannt. Für Fans also ein klarer Hinweis: The Beast wird weiter wachsen – und zwar spürbar.

Dying Light: The Beast Roadmap

„Call of the Beast“: Gemeinsam stärker

Mit der Community-Aktion „Call of the Beast“ startet Techland parallel ein weltweites Event, das Spieler zu Teamgeist und Ausdauer aufruft. Über elf Wochen hinweg treten Teilnehmer wöchentlich zu neuen Herausforderungen an, um exklusive Belohnungen zu verdienen, von Waffen über Fahrzeugskins bis hin zu einem geheimen legendären Item.

Wer mindestens 17 von 22 Zielen erreicht, darf sich auf eine spezielle Belohnung freuen. Und wenn die Community gemeinsam 20 Ziele schafft, erhalten alle Teilnehmer sämtliche Rewards, selbst diejenigen, die erst später einsteigen.

Der Startschuss fällt am 16. Oktober, und jede Woche wird ein neues Ziel enthüllt, dessen Fortschritt man auf der offiziellen Dying Light Outpost-Seite verfolgen kann. So entsteht nicht nur Motivation, sondern auch ein echtes Gemeinschaftsgefühl, etwas, das vielen Live-Service-Spielen inzwischen fehlt.

Ein langer Atem für ein lebendiges Spiel

Mit der 11-Wochen-Roadmap und „Call of the Beast“ zeigt Techland, dass Dying Light: The Beast mehr als nur ein weiteres Horror-Sequel ist. Statt kurzfristiger Events setzt das Studio auf kontinuierliche Motivation und echte Community-Beteiligung – ein Modell, das funktionieren kann, wenn die Belohnungen und Inhalte langfristig überzeugen.

Die große Frage ist nur: Reicht das, um die Spieler auch 2026 noch im Griff der Bestie zu halten?