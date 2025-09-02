Dying Light: The Beast – Techland plant weiter, während der Release naht

In weniger als drei Wochen steht Dying Light: The Beast in den Startlöchern. Für Techland ist es mehr als nur ein neuer Teil der Survival-Horror-Reihe, es ist der Test, ob die Rückkehr von Kyle Crane die Erwartungen von Millionen Fans erfüllen kann. Die Vorgänger Dying Light und Dying Light 2: Stay Human haben zusammen über 50 Millionen Spieler erreicht, der Druck auf Entwicklerseite ist also enorm.

Fokus auf Perfektion, aber Ideen für die Zukunft

Game Director Nathan Lemaire macht keinen Hehl daraus: Der gesamte Fokus liegt derzeit auf Dying Light: The Beast. „Im Moment konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, Dying Light: The Beast zum besten Spiel zu machen, das wir in unseren über 30 Jahren bei Techland veröffentlicht haben“, sagte er im Gespräch mit TheGamer auf der Gamescom. Gleichzeitig lässt er durchblicken, dass die Köpfe der Entwickler schon über die Zeit nach „The Beast“ nachdenken.

Diese Diskussionen sind bislang informell, keine offiziellen Pläne existieren. Dennoch zeigt sich, dass Techland bereits über die Zukunft der Serie nachdenkt. „Man kann Entwickler nie davon abhalten, Ideen zu haben. Wir haben immer neue Ideen: Was können wir noch tun? Wie geht es weiter?“

Dying Light als Techlands Kernmarke

Seit dem ersten Teil von 2015 hat sich Techland vollständig auf Dying Light konzentriert. Früher waren sie für Titel wie Call of Juarez oder Dead Island bekannt, inzwischen ist die Survival-Horror-Serie ihr zentraler Markenkern. Dying Light: The Beast wird als dritter Teil die Reihe weiterführen, und die Rückkehr von Kyle Crane zeigt, dass Techland auf Bewährtes setzt, statt Risiken einzugehen.

Die große Frage bleibt, in welche Richtung die Geschichte nach „The Beast“ gehen könnte. Offiziell gibt es keine Antworten, nur Andeutungen: Die Entwickler diskutieren weiterhin neue Ideen für mögliche Fortsetzungen, Erweiterungen oder komplett neue Storylines in der Dying Light-Welt. Womöglich bekommt aber auch Call of Juarez eine neue Chance, wie zuletzt angedeutet.

Dying Light: The Beast ist für Techland ein kritischer Moment. Die Serie hat bewiesen, dass sie Millionen Spieler begeistern kann, doch jeder neue Teil muss liefern, sonst schwindet das Vertrauen schnell. Dass die Entwickler schon jetzt über zukünftige Projekte sprechen, zeigt, dass Techland die Kontrolle über die Marke behalten und langfristig weiter ausbauen will.