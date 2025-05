Dying Light: The Beast – Techland überrascht Fans mit bedeutender Änderung an Kyle Crane

Techland sorgt für Aufsehen unter Dying Light-Anhängern: In der bevorrstehenden Stand-Alone-Erweiterung Dying Light: The Beast wird Kyle Crane nicht mehr von Benoit DuPac gesprochen, sondern von einer neuen Stimme. Wir haben alle Infos zum Wechsel, mögliche Gründe dahinter und die Reaktionen der Community für dich zusammengestellt.

Neue Stimme, neue Perspektiven

In einem offiziellen Social-Media-Post kündigte Techland an, dass Benoit DuPac, der seit dem ersten Dying Light von 2015 Kyles französische Stimme lieh, dieses Jahr nicht mehr zurückkehrt. Grund dafür sei der kreative Anspruch des neuen Abenteuers: „Kyle Crane ist im nächsten Dying Light-Abenteuer ein veränderter Mensch – mutiger, stärker, kampferprobt“, heißt es sinngemäß. Um dieser Weiterentwicklung gerecht zu werden, habe man sich bewusst für einen frischen Sprecher entschieden, der der Figur einen neuen Schliff verleihen kann.

Techland betont ausdrücklich die Wertschätzung für DuPacs Arbeit: Er habe „Leidenschaft, Talent und Hingabe“ in die Rolle eingebracht und bleibe ein wichtiger Teil der Dying Light-Familie. Gleichzeitig wolle man mit der neuen Stimme die emotionale Reise Cranes unterstreichen und so die Spieler:innen noch intensiver abholen.

Dying Light: The Beast setzt auf einen neuen Synchronsprecher

Für die englischsprachige Fassung ändert sich hingegen nichts: Roger Craig Smith bleibt auch weiterhin der Stimme von Kyle Crane und begleitet das neue Kapitel von Anfang bis Ende.

Community-Reaktionen: Zwischen Neugier und Nostalgie

In Foren und auf Social-Media-Plattformen haben Fans gemischte Gefühle geäußert. Viele zeigen Verständnis für Techlands Entscheidung und sind gespannt auf die neue Interpretation. Andere wiederum hadern mit dem Verlust von DuPacs vertrauter Stimme, die sie seit Jahren mit dem Charakter verbinden. Beispiele aus Twitter, Reddit & Co.: „Ich liebe Benoit, aber vielleicht tut dieser Wechsel der Story gut!“ oder „Hoffentlich trifft der Neue den Ton – ich will nicht aus meiner Immersion gerissen werden.“

Mit dem Wechsel der Sprecherstimme reiht sich Techland in eine lange Tradition von Franchises ein, die ihre Figuren bei größeren Updates neu besetzen. Ob das Risiko aufgeht, wird sich im Sommer 2025 zeigen, wenn Dying Light: The Beast erscheint. Die Reise von Kyle Crane geht auch so weiter – mit frischen Herausforderungen, spektakulären Parkour-Passagen und nun auch einer neuen Stimme, die seinem Abenteuer eine weitere Facette verleiht.