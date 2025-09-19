Dying Light: The Beast – Technisch solide, optisch aus der Zeit gefallen

Zombies verhauen macht auch 2025 noch Laune, vorausgesetzt, das Spiel läuft vernünftig. Bei Dying Light: The Beast hatte ich daher vor allem die PS5-Performance im Blick. Grafik-Feuerwerke gibt es woanders genug, hier wollte ich wissen: Kriegt Techland endlich die Basics hin? Und ja, zumindest technisch liefert die Konsole diesmal eine deutlich stabilere Erfahrung als noch beim Vorgänger.

Auf der PlayStation 5 und PS5 Pro liefert Dying Light: The Beast eine gute Figur ab. Im Performance-Modus hält das Spiel weitgehend konstante 60 FPS, selbst in größeren Hordenszenen. Es gibt kleine Einbrüche, wenn besonders viele Zombies gleichzeitig auf dem Bildschirm sind oder Starkregen animiert wird, aber sie bewegen sich eher im Bereich von 50–55 FPS und stören das Spielgefühl kaum. Im Gegensatz zu den PC-Aussetzern, die teils heftig nach unten rutschen, bleibt die Konsolenversion spürbar runder.

HDR: Endlich nativ und gut umgesetzt

Der Quality-Modus sperrt das Spiel auf 30 FPS und bietet eine etwas höhere Auflösung sowie bessere Schatten. Ehrlich gesagt: Der Mehrwert ist überschaubar. Die Bildschärfe profitiert zwar leicht, aber bei einem Actionspiel wie Dying Light fühlt sich der Performance-Modus schlicht besser an.

Eine klare Verbesserung gegenüber Dying Light 2 ist die native HDR-Unterstützung. Die Kalibrierung ist detailliert und bietet Regler für Helligkeit, Schatten und UI-Elemente. Mit HDR wirkt die Farbpalette kräftiger, der Kontrast besser – ein klarer Gewinn für Spieler mit entsprechendem TV oder Monitor. Ohne HDR bleibt das Bild vergleichsweise flach.

Kein 2025-Standard

So stabil die PS5-Performance ist, so ernüchternd bleibt der grafische Eindruck, wenn man ganz ehrlich ist. Texturen wirken teils unscharf, Materialien altbacken, und die Beleuchtung ist nicht mehr auf Augenhöhe mit anderen Triple-A-Spielen des Jahres 2025. Auch Raytracing-Features sucht man in den Optionen vergeblich. Für ein Spiel, das ursprünglich nur als DLC geplant war, ist das nachvollziehbar. für ein Vollpreisspiel allerdings bestenfalls OK.

Hier macht sich bemerkbar, dass Techland immer noch Rücksicht auf alte Konsolen wie die PS4 nehmen musste. Ein Schritt, der zwar die Reichweite erhöht, aber die optische Weiterentwicklung spürbar bremst.

Unterm Strich: Die PS5-Version von Dying Light: The Beast läuft rund und macht technisch keine gravierenden Fehler. Und damit war ich schon zufrieden nach Dying Light 2. Gerade die stabile 60-FPS-Performance im Action-getriebenen Gameplay ist ein Pluspunkt. Doch grafisch bleibt das Spiel im Mittelmaß stecken. Wer einfach nur Zombies schlachten will, bekommt eine stabile Erfahrung. Wer visuell ein Highlight erwartet, muss sich anderswo umsehen.

Spielerische Eindrücke gibt es ergänzend in meinem Review zu Dying Light: The Beast.